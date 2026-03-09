El dólar resiste la tensión global y el riesgo país escala

En una jornada financiera marcada por la volatilidad externa derivada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el mercado cambiario argentino exhibió una notable resistencia, manteniendo la calma en sus segmentos principales. Tanto la divisa mayorista como la minorista operaron sin cambios respecto al cierre de la jornada previa, exhibiendo una estabilidad que contrastó con el impacto negativo que sufrieron otros activos en los mercados emergentes globales.

El comportamiento de las divisas y la banda cambiaria

El tipo de cambio mayorista, referencia fundamental para el comercio exterior, finalizó la jornada a 1.416 pesos, tras registrar un volumen operado de 340 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta cotización se ubica actualmente a un 14,6% de distancia del límite superior de la banda cambiaria fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual se sitúa en 1.621,98 pesos. Este margen técnico implica que la divisa dispone de un recorrido de 205,98 pesos antes de que la autoridad monetaria se vea obligada a intervenir para garantizar que la cotización se mantenga dentro de los parámetros establecidos por el esquema vigente.

En el segmento minorista, la divisa conservó su valor en 1.435 pesos, mientras que el dólar tarjeta se posicionó en 1.865,50 pesos. Por su parte, los dólares financieros mostraron una tendencia bajista: el dólar MEP retrocedió hasta los 1.433,39 pesos y el contado con liquidación cayó hasta los 1.477,13 pesos. En contrapartida, el dólar blue operó con una dinámica diferenciada al registrar un incremento de 10 pesos, finalizando el día en 1.425 pesos y consolidando una brecha respecto a la cotización oficial.

Factores que explican la resiliencia local

Un informe de la consultora Max Capital analizó los motivos por los cuales el tipo de cambio local ha soportado mejor la depreciación que otros países de la región. Según los analistas, existen factores idiosincrásicos que siguen pesando fuertemente, los cuales estuvieron apuntalados durante la semana pasada por operaciones de venta de bonos dollar-linked.

En segundo lugar, se evaluó que la condición de Argentina como exportador neto de petróleo debería aliviar las presiones cambiarias en el margen. De acuerdo con las estimaciones de la consultora, el país se beneficiaría con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares en exportaciones adicionales por cada incremento del 10% en el precio internacional del crudo.

El ascenso del riesgo país y la cautela de los inversores

A pesar de la estabilidad cambiaria, el riesgo país mostró un comportamiento alcista, avanzando 13 unidades respecto al cierre anterior para ubicarse en los 588 puntos. Este indicador, elaborado por JP Morgan, funciona como un termómetro esencial para los inversores al medir la probabilidad de que el Estado incumpla sus compromisos financieros, comparando el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con los bonos del Tesoro estadounidense.

El analista financiero Javier Giordano evaluó que los bonos argentinos arrancaron la semana con caídas promedio del 0,9%, como consecuencia de una rueda muy negativa para los mercados emergentes en general, donde el índice de bonos (EMB) retrocedió un 0,4%. Mientras tanto, la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable en el 4,14%. Esta combinación de factores externos, sumada a la incertidumbre local sobre posibles definiciones económicas por parte del Gobierno, mantiene a los inversores en estado de cautela, atentos a la gestión de las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para sostener el financiamiento en un entorno global complejo.