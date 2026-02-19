Dólar inmune: calma financiera en pleno paro nacional

En una jornada marcada por la alta tensión social y política, el mercado cambiario argentino ofrece una fotografía de calma técnica que contrasta con el paisaje de las calles. El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que afecta de manera dispar a diversos sectores productivos y de servicios en todo el país, no ha logrado, hasta el momento, trasladar esa inestabilidad al tablero de las cotizaciones oficiales. La divisa estadounidense se mantiene en senderos de previsibilidad, operando bajo una calma que los analistas siguen de cerca en un contexto de restricción operativa.

El comportamiento del segmento oficial y mayorista

La referencia principal, dictada por las pizarras del Banco Nación, muestra un dólar oficial que cotiza este jueves a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Esta estabilidad es el eje sobre el cual se asienta el resto de la estructura cambiaria, a pesar de que el flujo de transacciones habituales se ve mermado por la medida de fuerza greial, que impacta directamente en la logística y atención al público.

Por su parte, el segmento mayorista, donde operan las grandes instituciones y el comercio exterior, refleja una tendencia similar de contención. La divisa en este sector se mantiene estratégicamente por debajo de los $1.400, consolidando un precio de compra de $1.381,50 y de venta de $1.390. Estos valores son fundamentales para entender el ritmo de la liquidación de divisas y el acceso de los importadores al mercado en un día donde la actividad económica nacional se encuentra parcialmente paralizada.

Radiografía de los mercados alternativos

Fuera de la órbita estrictamente oficial, los mercados financieros y el circuito informal presentan variaciones que, aunque existentes, se mantienen dentro de márgenes de oscilación moderados. El comportamiento de estas cotizaciones es un indicador clave de la expectativa del sector privado ante el clima de protesta social.

A continuación, se detallan los valores registrados en las principales plazas alternativas durante esta jornada:

Dólar Blue: La divisa informal se posiciona con una punta de compra de $1.420 y de venta de $1.440 , manteniéndose como una de las referencias más sensibles para el ahorrista minorista.

La divisa informal se posiciona con una punta de y de , manteniéndose como una de las referencias más sensibles para el ahorrista minorista. Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos): Esta herramienta, utilizada para la adquisición de moneda extranjera a través de bonos, cotiza a $1.405,60 para la compra y $1.407,80 para la venta .

Esta herramienta, utilizada para la adquisición de moneda extranjera a través de bonos, cotiza a y . Dólar Contado Con Liquidación (CCL): La vía para operaciones corporativas externas registra una compra de $1.444,20 y una venta de $1.444,60 , consolidándose como la opción financiera de mayor valor.

La vía para operaciones corporativas externas registra una y una , consolidándose como la opción financiera de mayor valor. Dólar Tarjeta: Para los consumos en el exterior y servicios digitales, la cotización de venta se ubica en $1.846.

Contexto económico y el factor del paro nacional

Es imperativo subrayar que esta estabilidad cambiaria ocurre en el marco del paro nacional convocado por la CGT. Aunque la medida de fuerza afecta directamente a sectores clave de la economía —incluyendo el transporte, la banca y la administración pública—, no se han registrado impactos significativos que alteren las cotizaciones oficiales de manera abrupta.

La resiliencia de los precios en el Banco Nación y en el mercado mayorista sugiere una desconexión momentánea entre la agitación civil y los fundamentos técnicos que sostienen el valor de la moneda en esta jornada de protesta. El mercado permanece atento al desarrollo de las próximas horas para evaluar si la inactividad económica derivada de la huelga tendrá algún correlato en la demanda de divisas o en la liquidación de exportaciones.

La cifra del dólar mayorista por debajo de los $1.400 se lee, en este contexto, como un mensaje de control y previsibilidad frente a un escenario de parálisis operativa masiva.