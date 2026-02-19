Confianza en picada: el consumo toca su nivel más bajo desde las elecciones

La percepción económica de los argentinos ha sufrido un marcado retroceso durante el segundo mes del año. Tras un breve respiro en enero, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), producido por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, registró una caída del 4,7% respecto al mes anterior. Este descenso sitúa al indicador en los 44,4 puntos, su nivel más bajo desde octubre de 2025, cuando el índice había descendido a las 42,3 unidades en pleno proceso electoral.

El contexto de este retroceso está marcado por una agenda compleja: el debate de la reforma de la legislación laboral, una alta tasa de inflación persistente, el estancamiento de la actividad económica y una creciente preocupación en sectores empresarios y sindicales ante el fuerte aumento de las importaciones.

Desglose de un indicador en retroceso

Según destacó Sebastián Auguste, director del CIF, la caída de febrero fue transversal, ya que todos los componentes que integran el ICC mostraron variaciones mensuales negativas. Sin embargo, la intensidad de estas bajas no fue uniforme, revelando dónde golpea con más fuerza la incertidumbre actual:

Situación Personal: Fue el rubro que sufrió la caída más estrepitosa, con un retroceso del 7,62% .

Fue el rubro que sufrió la caída más estrepitosa, con un retroceso del . Situación Macroeconómica: La percepción sobre el rumbo general de la economía cayó un 5,37% .

La percepción sobre el rumbo general de la economía cayó un . Bienes Durables e Inmuebles: Este componente se mantuvo prácticamente estable con una leve baja del 0,02%, un fenómeno que el informe atribuye a la estabilidad cambiaria que favorece las decisiones de compra en estos segmentos.

El relevamiento, ejecutado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos entre el 2 y el 12 de febrero, también dio cuenta de una disparidad regional notable. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lideró el pesimismo con un desplome del 7,77%, seguida por el Gran Buenos Aires con un 5,35%. En contraste, el Interior del país mostró la contracción más moderada (2,26%) y continúa ostentando el índice más elevado de confianza con 50,08 puntos.

Brecha socioeconómica y el factor inflacionario

El análisis por estrato social expone dinámicas diferenciadas frente a la crisis. Los hogares de ingresos altos registraron una disminución de la confianza del 5,24%, superior a la de los sectores de ingresos bajos, que fue del 2,28%.

Esta diferencia se explica por la naturaleza de los aumentos de precios. Mientras que los sectores vulnerables enfrentan una inflación cercana al 3% concentrada en productos básicos, los sectores de mayores ingresos se han visto más afectados por el incremento de las tarifas de servicios públicos y la consecuente baja de subsidios. Pese a esto, el sector de ingresos altos mantiene un índice absoluto superior (45,50 puntos) frente a los de ingresos bajos (43,63 puntos).

Balance tras 26 meses de gestión Milei

Al analizar la trayectoria extendida bajo el mandato de Javier Milei, el ICC acumula un incremento neto del 11,5% desde su asunción. No obstante, las tendencias internas son profundamente dispares y sugieren una lectura compleja de la realidad social:

Situación Personal: Creció un 6% en el acumulado de la gestión.

Creció un en el acumulado de la gestión. Economía General: Presenta una caída acumulada del 15% .

Presenta una caída acumulada del . Expectativas de compra de bienes durables: Han saltado un 113%, aunque el informe advierte que este aumento parte de valores históricamente bajos y el indicador actual (37,8 puntos) sigue siendo de los más reducidos.

Los resultados sugieren que la sociedad percibe mejoras en sus condiciones de vida comparadas con dos años atrás, pero muestra escepticismo sobre nuevos progresos macroeconómicos, como la reducción de la inflación, la recuperación de reservas del BCRA o los beneficios de la apertura comercial.

Presente versus futuro: El dilema de las expectativas

El informe finaliza con una distinción clave entre la realidad actual y la esperanza a mediano plazo. Las Condiciones Presentes disminuyeron un 3,2% respecto a enero de 2026, situándose en apenas 37,3 unidades. Este valor refleja que, aunque hay mayor estabilidad macroeconómica que hace dos años, las familias sienten que la mejora efectiva en su calidad de vida está aún muy lejos.

Por otro lado, las Expectativas Futuras cayeron de forma más pronunciada este mes (5,8%) y se ubican un 12% por debajo del año anterior. Aun así, con 51,4 puntos, este componente se mantiene como el más resiliente del informe, indicando que el consumidor todavía guarda un nivel de confianza en el futuro superior a su percepción del presente.