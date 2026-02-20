El dólar oficial perfora los $1.400 y marca un mínimo en más de cuatro meses

En la última rueda de la semana, el dólar oficial perforó los $1.400 para la venta en el segmento minorista, marcando su nivel más bajo desde mitad de octubre. El movimiento no solo representa un dato simbólico por quebrar un umbral psicológico relevante, sino que consolida una tendencia descendente que también se refleja en el segmento mayorista, en los contratos a futuro y en las cotizaciones financieras.

El comportamiento de la divisa se inscribe en un contexto de ajustes dentro del mercado cambiario, donde las referencias oficiales y paralelas muestran dinámicas diferenciadas, pero con una dirección predominante: la baja.

Fuerte descenso en el segmento mayorista

A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% mensual, una variación significativa en términos de dinámica cambiaria reciente. En la rueda actual, el dólar mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, profundizando el retroceso observado a lo largo del mes.

Este movimiento impacta directamente en la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy se ubica en $1.595,93. La distancia entre ambos valores alcanza el 16,2%, el nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.

En términos técnicos, los datos centrales del segmento mayorista son:

Cotización de venta: $1.374

Caída diaria: $15

Descenso mensual acumulado: casi 4%

Techo de la banda cambiaria: $1.595,93

Brecha actual: 16,2%

El ensanchamiento de esta brecha, pese a la baja del tipo de cambio, configura un escenario donde el valor de mercado se distancia con mayor amplitud del límite superior establecido, generando un nuevo punto de referencia para los operadores.

El mercado de futuros anticipa continuidad en la baja

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%, reflejando expectativas alineadas con la tendencia descendente del contado.

El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.386,5 para fines de febrero, una cifra que, si bien implica una leve recuperación respecto del valor actual, se mantiene en un rango cercano y consistente con el movimiento reciente.

La dinámica de los futuros no solo acompaña la caída, sino que ofrece una señal de las expectativas de corto plazo, con ajustes moderados y sin saltos abruptos proyectados en el horizonte inmediato.

El comportamiento del segmento minorista

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395, confirmando la perforación del nivel de $1.400. Este valor lo posiciona en el registro más bajo desde mitad de octubre.

A partir de esta cotización, el denominado dólar tarjeta o turista —equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.833. El cálculo surge de aplicar el recargo correspondiente sobre el precio minorista oficial.

En paralelo, el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra una cotización de $1.410,57, reflejando diferencias entre bancos pero dentro de un rango acotado respecto del valor del BNA.

Mercado informal y dólares financieros

El comportamiento del mercado informal también exhibe una tendencia descendente. El dólar blue cae a $1.430, reduciendo la distancia respecto del segmento oficial y financiero.

En cuanto a los dólares financieros:

El MEP cae 0,3% y se ubica en $1.404,31.

El contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1.447,09.

Estos valores muestran un panorama donde las distintas referencias del mercado convergen en una zona relativamente próxima, aunque conservando diferencias relevantes entre sí.