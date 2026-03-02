ANSES confirma la continuidad de las Becas Progresar en 2026: qué deben saber los estudiantes de Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, lo que garantiza la continuidad del acompañamiento económico para estudiantes de todo el país, incluidos los de Catamarca.

La inscripción al programa será completamente online. Si bien los montos permanecen sin actualización desde 2024, el beneficio continúa siendo un apoyo para miles de jóvenes en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida.

Quiénes pueden acceder

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen estudios en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento del Ministerio de Capital Humano.

En situaciones especiales, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el límite de edad se extiende hasta los 35 años, con el objetivo de ampliar el alcance del programa.

El beneficio abarca a quienes cursan la educación obligatoria, carreras de nivel superior y también trayectos de formación profesional.

Las cuatro líneas del programa

El esquema contempla cuatro líneas principales:

Progresar Obligatorio: destinada a jóvenes de 16 a 24 años que busquen finalizar la primaria o secundaria.

Progresar Superior: orientada a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.

Progresar Enfermería: dirigida a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.

Progresar Trabajo: enfocada en cursos de formación profesional avalados por el INET.

Documentación y requisitos

El trámite requiere validación digital de identidad y situación académica. La documentación necesaria incluye:

DNI vigente.

Constancia de CUIL.

Certificación de alumno regular.

Inscripción a la carrera correspondiente.

Declaración jurada de ingresos personales o del grupo familiar, según el caso.

En situaciones específicas, pueden solicitarse certificados adicionales que acrediten residencia legal.

La carga de datos debe realizarse a través del sitio web oficial del programa o mediante la aplicación Progresar+.