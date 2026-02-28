ANSES Catamarca: ¿aumenta en marzo el bono de $70.000 para jubilados y pensionados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se mantendrá en marzo de 2026. Esta decisión, consolidada mediante el decreto 109 publicado en el Boletín Oficial, reafirma un refuerzo que se encuentra congelado desde marzo de 2024 y que actúa como complemento a los haberes ajustados por la movilidad previsional.

Si bien el bono no registrará un aumento, se sumará al incremento del 2,88%, calculado según la fórmula vigente de movilidad y aplicado sobre los montos base de jubilaciones y pensiones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026.

Este refuerzo incluye a:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Madres con siete o más hijos que reciben pensiones

Para quienes perciben ingresos superiores al mínimo, el bono se calcula de forma proporcional, mientras que quienes reciben el monto mínimo lo obtienen en su totalidad.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con la suma del bono de $70.000 y el ajuste del 2,88%, los haberes para marzo de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88 (con bono: $439.600,88)

Jubilación máxima: $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con bono: $365.680,70)

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34 (con bono: $328.649,34)

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (con bono: $439.600,88, equiparada a la jubilación mínima)

Estos montos consolidan un refuerzo sustancial para los sectores más vulnerables, complementando los ajustes automáticos por inflación y asegurando la continuidad de ingresos frente al aumento de precios.

Calendario de pagos de ANSES en marzo de 2026

El cronograma de pagos de ANSES se verá modificado por los feriados del 23 y 24 de marzo: el lunes 23 es día no laborable con fines turísticos y el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto afecta principalmente a quienes cobran montos superiores al haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo:

DNI 0: lunes 9 de marzo

DNI 1: martes 10 de marzo

DNI 2: miércoles 11 de marzo

DNI 3: jueves 12 de marzo

DNI 4: viernes 13 de marzo

DNI 5: lunes 16 de marzo

DNI 6: martes 17 de marzo

DNI 7: miércoles 18 de marzo

DNI 8: jueves 19 de marzo

DNI 9: viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

DNI 0 y 1: miércoles 25 de marzo

DNI 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI 8 y 9: lunes 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI 8 y 9: viernes 13 de marzo

Los beneficiarios podrán consultar las fechas exactas mediante la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES, asegurando un acceso sencillo y actualizado a la información de cobro.

Implicancias del refuerzo

La continuidad del bono de $70.000, junto con el ajuste por movilidad, representa un respaldo económico significativo para los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El hecho de que este bono se mantenga congelado desde 2024 subraya la importancia de su preservación como complemento a las jubilaciones y pensiones.

Asimismo, la inclusión de PUAM, PNC y madres de siete hijos refleja un criterio de equidad y focalización social, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Por otro lado, la planificación del calendario de pagos ante los feriados muestra un esfuerzo por garantizar la organización y previsibilidad para los beneficiarios.