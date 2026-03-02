Guerra en Medio Oriente: se dispara el petróleo, salta el oro y se hunden las bolsas

La guerra en Medio Oriente comenzó a tener un impacto inmediato y contundente en los mercados financieros internacionales. Este lunes, antes de la apertura formal en Nueva York, los futuros de los principales índices de Wall Street operan con importantes bajas, mientras que el petróleo y los metales preciosos registran fuertes subas ante una ola de incertidumbre que empuja a los inversores hacia activos de refugio.

El sábado, Estados Unidos e Israel anunciaron ataques conjuntos en sitios de todo Irán, acciones que resultaron en la muerte de varios altos funcionarios iraníes, incluido el Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a la oposición iraní a derrocar el sistema de gobierno, aunque, según Reuters, muchos altos funcionarios estadounidenses se mantienen escépticos respecto de que un cambio de régimen sea inminente.

La incertidumbre gira en torno a cuánto tiempo planea Washington permanecer involucrado en el conflicto. Trump declaró al New York Times que el asalto podría sostenerse durante "cuatro a cinco semanas" y aseguró que tiene "tres muy buenas opciones" para una transición en Irán, aunque evitó ofrecer detalles específicos.

Escalada militar y expansión regional

Los ataques iniciales provocaron represalias de Teherán en distintas ubicaciones de Medio Oriente, incluyendo naciones productoras de energía del Golfo. Según informes de medios que citan al Comando Central de Estados Unidos:

Tres militares estadounidenses murieron.

Cinco resultaron gravemente heridos.

Trump advirtió además sobre la posibilidad de nuevas bajas estadounidenses.

En paralelo, Israel atacó objetivos de Hezbollah respaldados por Teherán en Líbano, en una señal de que el conflicto se amplía más allá de Irán. El Wall Street Journal informó que al menos un avión estadounidense fue derribado en Kuwait, sumando un nuevo elemento de tensión al escenario bélico.

Lunes rojo en los mercados globales

La reacción de los mercados fue inmediata. Antes de la apertura en Nueva York, los futuros registraban fuertes pérdidas:

S&P 500: -1,08%

Dow Jones: -1,12%

Nasdaq: -1,46%

El impacto también se sintió en Europa. El Euro Stoxx cae 2%, el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés pierde 1,68%. Fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción fue la bolsa de Shanghái, que avanzó 0,47%, desmarcándose del humor bajista generalizado.

El petróleo se dispara ante el riesgo en el Estrecho de Ormuz

El movimiento más contundente se observa en el mercado energético. Los futuros del Brent se disparan 8% hasta la zona de u$s79 por barril, mientras que el WTI de Estados Unidos supera los u$s72.

El alza refleja el temor a que Irán intente cerrar el Estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y el gas natural licuado global. Aunque Teherán no ha bloqueado formalmente el paso, Reuters informó que sitios de seguimiento marítimo muestran acumulación de petroleros a ambos lados del estrecho, ya sea por miedo a ataques o por dificultades para acceder a seguros.

Un incremento sustancial y prolongado del crudo podría:

Presionar al alza la inflación global.

Afectar la demanda de consumidores sensibles a los costos.

Impulsar subas en combustible y electricidad si el conflicto se extiende.

Analistas de ING señalaron que "cuán sostenidos sean los aumentos depende de cuánto persistan los ataques" y advirtieron que no parece que la acción militar sea rápida y de corta duración.

Un alza prolongada perjudicaría con mayor fuerza a Japón y la zona euro, dependientes de importaciones de crudo, mientras que Estados Unidos se vería relativamente aislado por su condición de exportador neto desde hace casi una década.

No obstante, analistas citados por el New York Times sostienen que, pese al salto, los precios permanecen dentro de niveles históricos. Además, un exceso de oferta de larga duración ayuda a mitigar temporalmente el impacto, tendencia reforzada por el anuncio del grupo productor OPEP+ de aumentar modestamente la producción el próximo mes.

Oro y dólar: refugio ante la tormenta

En paralelo, los inversores buscaron protección en activos de refugio. El oro al contado sube 3% hasta u$s5.406 la onza, mientras que la plata se dispara 2,46% hasta u$s95,59 la onza.

Según ING, una interrupción regional de suministros energéticos impulsaría el oro a través de mayores precios del petróleo, expectativas de inflación más altas y rendimientos reales contenidos.

El dólar también se fortalece frente al euro, el yen y el franco suizo. El índice dólar, que mide la divisa estadounidense contra una cesta de seis pares, avanza 0,63% hasta 98,25 unidades, tras alcanzar 98,566, su nivel más alto desde el 23 de enero.

Analistas de Barclays estiman que el dólar podría fortalecerse entre 0,5% y 1% por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, en un contexto donde la escalada en Irán se suma a los recientes vientos favorables para el billete verde derivados del encarecimiento energético y la aversión global al riesgo.

El primer efecto económico de la guerra en Medio Oriente ya es visible: mercados en rojo, petróleo en alza y refugio en metales y dólar, en un escenario que dependerá de la duración e intensidad del conflicto.