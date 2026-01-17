ANSES confirmó el aumento de jubilaciones para febrero de 2026: cómo impacta en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el aumento que percibirán jubilados y pensionados en febrero de 2026, en base a la inflación de diciembre de 2025 y conforme a la fórmula de movilidad vigente, un ajuste que impactará también en miles de beneficiarios de Catamarca.

La actualización se realiza en el marco del Decreto 274/2024, que establece incrementos mensuales para los haberes previsionales tomando como referencia el último índice de inflación oficial difundido por el INDEC, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en febrero de 2026

Según el INDEC, la inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de enero. Con este ajuste, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.081,79

Jubilación máxima: $2.416.275,65

Bono extraordinario: cuánto se paga en febrero

El Gobierno nacional confirmó que en febrero continuará el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. Este refuerzo no se actualiza por inflación.

Con el bono incluido, los haberes finales serán:

Jubilación mínima: $429.081,79

Jubilación máxima: $2.416.275,65

Desde ANSES precisaron que el bono se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que aquellos que superan ese monto acceden a un pago proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.