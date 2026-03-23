ANSES confirmó el aumento de una de las prestaciones: ¿Quiénes pueden cobrarla?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo, una herramienta destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal. En un contexto donde la estabilidad laboral adquiere especial relevancia, particularmente en provincias como Catamarca, este tipo de asistencia representa un respaldo económico fundamental para quienes atraviesan una desvinculación laboral.

El organismo confirmó además que el beneficio tendrá un incremento del 2,9%, en línea con la actualización establecida por la Ley de Movilidad Jubilatoria, lo que impacta directamente en los montos que perciben los beneficiarios.

Montos actualizados y esquema de cálculo

Con la nueva actualización, la prestación presenta una estructura de montos que se ajusta al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En este sentido, se establecieron los siguientes parámetros:

Monto máximo: $352.400

$352.400 Monto mínimo: $176.200

El ingreso final dependerá del salario previo del beneficiario, ya que el cálculo se realiza en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, siempre respetando los límites fijados por el SMVM.

Este esquema busca mantener cierta proporcionalidad entre el ingreso previo y la asistencia recibida, garantizando un piso y un techo que ordenan la política de ingresos.

Cronograma de pagos

ANSES detalló que los pagos correspondientes a marzo se realizarán entre el 20 y el 30 del mes, siguiendo el cronograma habitual determinado por la terminación del DNI de cada beneficiario.

Este mecanismo permite organizar la distribución de los fondos de manera escalonada, evitando aglomeraciones y asegurando un flujo ordenado de acreditaciones.

Alcance del beneficio

La Prestación por Desempleo está dirigida a distintos perfiles de trabajadores que hayan sido desvinculados bajo determinadas condiciones. El organismo especificó que pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia desvinculados sin causa .

. Personas afectadas por finalización de contrato .

. Casos vinculados a situaciones externas que impidan la continuidad laboral.

que impidan la continuidad laboral. Trabajadores eventuales .

. Personal del sector de la construcción en condiciones similares.

Esta amplitud en el alcance permite incluir distintas modalidades de empleo, reconociendo la diversidad del mercado laboral y las múltiples formas de interrupción del vínculo laboral.

Requisitos según la situación laboral

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos que varían según su tipo de empleo. ANSES detalló las siguientes condiciones:

Trabajadores permanentes: Al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años .

Trabajadores eventuales o de temporada: Menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años . Más de 90 días trabajados en el último año .

Trabajadores de la construcción: Mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años .



La duración del beneficio también es variable, oscilando entre 2 y 6 meses según el tiempo trabajado. Sin embargo, se contempla una extensión para personas mayores de 45 años, quienes pueden acceder a un período más prolongado de cobertura.

Documentación necesaria para acceder

El proceso de gestión del beneficio requiere la presentación de documentación que respalde la situación de desempleo. Entre los requisitos se incluyen:

DNI (original y copia) .

. Documentación que acredite el desempleo: Telegrama de despido. Carta documento. Contrato vencido. Certificaciones judiciales en caso de quiebra del empleador.



En situaciones especiales, como enfermedad o accidente, será necesario presentar un certificado médico que avale la aptitud laboral del solicitante.

Cobertura integral más allá del ingreso

Además del apoyo económico, la prestación contempla una serie de beneficios complementarios que refuerzan su carácter integral:

Cobertura de salud durante el período de cobro.

durante el período de cobro. Aportes jubilatorios , garantizando la continuidad previsional.

, garantizando la continuidad previsional. Posibilidad de percibir asignaciones familiares, en caso de corresponder.

Desde ANSES subrayaron que el objetivo central de esta política es brindar contención económica temporal mientras los trabajadores buscan reinsertarse en el mercado laboral, asegurando al mismo tiempo el acceso a derechos básicos como la salud y la seguridad social.

En territorios como Catamarca, donde las dinámicas laborales presentan particularidades propias, la continuidad de este beneficio adquiere una dimensión estratégica, al ofrecer un sostén concreto en momentos de transición laboral.