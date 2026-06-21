ANSES confirmó el calendario de julio: cuándo cobran los jubilados con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará en julio el pago de jubilaciones y pensiones con un aumento del 2,1%. La actualización surge de la inflación de mayo informada por el Indec y se aplicará a todas las prestaciones previsionales.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $411.787,67, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.770.941,08. Aún resta que el Gobierno confirme si continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos.

La medida se analizará durante los últimos días de junio.

Mientras tanto, los beneficiarios ya pueden consultar las fechas de cobro previstas para el próximo mes.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 19 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo, las fechas previstas son: