La mora de las familias supera el 12% y marca el nivel más alto en más de dos décadas

La mora de las familias volvió a intensificarse durante abril y superó el umbral del 12%, alcanzando el 12,1%, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este nivel representa el punto más alto en más de 20 años, en un contexto donde la tendencia alcista se extiende ya por 18 meses consecutivos.

El incremento mensual fue de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto de marzo, pero el salto más significativo se observa en la comparación interanual: frente a abril de 2025, la suba fue de 8,4 p.p., lo que da cuenta de la magnitud del deterioro acumulado en apenas un año.

En su informe sobre la situación bancaria, el BCRA destacó, sin embargo, que podría estarse configurando un cambio de ritmo en la dinámica del fenómeno. La autoridad monetaria señaló:

"En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito a los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular, cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente".

Empresas y sector privado: un deterioro más moderado pero persistente

El fenómeno de la irregularidad no se limita a los hogares. En el caso de las empresas, el ratio de mora alcanzó el 3,3%, tras un incremento de 2,4 p.p. en doce meses y un avance de 0,2 p.p. respecto de marzo.

Este comportamiento se enmarca en una dinámica más amplia del sistema financiero: el ratio de irregularidad del crédito al sector privado llegó en abril al 7,3%, lo que implica:

Un aumento de 5,1 p.p. interanual

Un incremento de 0,3 p.p. mensual

De este modo, tanto hogares como empresas muestran trayectorias de deterioro, aunque con intensidades claramente diferenciadas.

Más de 5 millones de personas en mora en el sistema financiero

Un relevamiento de la consultora Analytica, elaborado a partir de registros del BCRA y el INDEC, dimensiona el alcance social del fenómeno: un total de 5,3 millones de personas se encuentran actualmente en situación de mora tardía dentro del sistema financiero argentino.

Esta cifra representa el 26,9% del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país.

El informe detalla además que el universo total de personas con créditos activos dentro del denominado "sistema financiero ampliado" asciende a 19,8 millones de personas.

Este ecosistema de financiamiento incluye:

Bancos tradicionales

Empresas fintech

Mutuales

Cooperativas

Tarjetas de consumo

Casas de electrodomésticos

Fideicomisos financieros

La distribución del crédito dentro de este sistema muestra una fuerte concentración:

82,4% de la deuda corresponde a entidades bancarias

de la deuda corresponde a entidades bancarias 10,1% a fintech

a fintech 7,5% al resto de las entidades financieras no bancarias

Un endeudamiento creciente en términos macroeconómicos

El volumen total de deuda de las familias alcanza los $74,2 billones, una cifra que equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este nivel de endeudamiento, combinado con la expansión de la mora, configura un escenario de presión creciente sobre el sistema financiero y sobre la capacidad de repago de los hogares.

Un sistema en tensión: señales de desaceleración en medio del deterioro

Si bien los datos reflejan una continuidad en el deterioro de los indicadores de crédito, el propio BCRA introduce una lectura matizada al señalar una desaceleración en el ritmo de aumento de la irregularidad en los hogares.

Esta tensión entre la persistencia del deterioro y una posible moderación del ritmo de crecimiento de la mora sintetiza el escenario actual del sistema financiero argentino: un proceso extendido en el tiempo, con múltiples actores involucrados y con un nivel de endeudamiento que alcanza magnitudes significativas tanto en términos absolutos como en relación al tamaño de la economía.