El dólar subió por cuarto día consecutivo y cerró a su máximo valor en 5 meses

La cotización del dólar volvió a ganar impulso en el mercado local y alcanzó su valor más elevado desde el pasado 2 de febrero, en un escenario marcado por cambios en el flujo de divisas. El movimiento se da en un contexto donde comienzan a reducirse, por factores estacionales, los ingresos provenientes de la cosecha gruesa del sector agropecuario, un elemento clave en la oferta de dólares.

En este marco, los distintos tipos de cambio muestran avances, brechas moderadas y comportamientos diferenciados, mientras el mercado sigue de cerca tanto variables locales como internacionales.

Dólar blue: caída diaria, pero racha alcista sostenida

El dólar blue cerró este viernes con una baja de $5, ubicándose en:

Compra: $1.460

$1.460 Venta: $1.480

De acuerdo con operadores de la city, el tipo de cambio informal acumula su sexta semana consecutiva de subas, quedando al borde de regresar a la zona de los $1.500, un nivel que no se registraba desde los primeros meses del año.

En el balance reciente:

Semana: incremento acumulado de $20

incremento acumulado de Mes en curso: suba de $50

suba de Variación mensual: 3,5%

Brecha con el oficial mayorista: alrededor de 1,3%

Este comportamiento refleja una tendencia alcista sostenida, aun con la corrección puntual registrada en la última rueda.

Dólar mayorista y tipos de cambio financieros

El segmento mayorista, referencia central del mercado cambiario, cerró la jornada en:

Dólar mayorista: $1.461 para la venta

En el plano financiero, los dólares alternativos también mostraron movimientos relevantes:

Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1.490,79 Brecha con el oficial: 2%

$1.490,79 Dólar MEP: $1.477,03 Brecha con el oficial: 1,1%

$1.477,03

Estos valores consolidan un escenario de brechas relativamente contenidas en comparación con otros períodos, aunque con una tendencia general de ajuste al alza.

Dólar tarjeta: el más elevado del sistema

El dólar tarjeta o turista, que se calcula sobre el tipo de cambio oficial minorista con un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en:

$1.924

Este tipo de cambio continúa siendo el más alto dentro de los valores de referencia del sistema cambiario, reflejando el impacto del recargo impositivo sobre consumos en el exterior.

Factores que explican el avance del dólar

Según analistas de la City, el comportamiento reciente del dólar responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales, entre los que se destacan:

Reducción en el ingreso de divisas , vinculada a factores estacionales del sector agropecuario

, vinculada a factores estacionales del sector agropecuario Operaciones de colocación de deuda , que influyen en la dinámica de liquidez

, que influyen en la dinámica de liquidez Depreciación de monedas emergentes, en un escenario internacional atravesado por la pausa del conflicto en Medio Oriente

Estos elementos se combinan en un contexto de mercado que reacciona a múltiples señales simultáneas, tanto internas como externas.

Dólar cripto y Bitcoin: referencias digitales del mercado

En el segmento de activos digitales, el comportamiento también mostró cifras relevantes:

Dólar cripto (o dólar Bitcoin): $1.521,23 Cotización informada por la plataforma Bitso

$1.521,23

En paralelo, la principal criptomoneda del mercado global:

Bitcoin: u$s63.123,98 Según datos de Binance

u$s63.123,98

Estos valores reflejan la continuidad de un mercado cripto que se mantiene como referencia alternativa dentro del ecosistema financiero, con precios que acompañan la dinámica global.