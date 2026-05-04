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ANSES: el cronograma de pagos para este lunes 4 de mayo

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que ofrece la Administración Nacional de Seguridad Social.

4 Mayo de 2026 00.36

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 4 de mayo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $393.250,17 + bono de $70.000;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.600,14;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.275,12;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.
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Anses Asignaciones AUH jubilaciones pensiones SUAF

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