Plazo fijo: cuánto rinde invertir $5.000.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por quienes buscan proteger su dinero sin asumir grandes riesgos. Se trata de una alternativa sencilla, segura y previsible, ya que desde el inicio se conoce cuánto se cobrará al finalizar el plazo.

En las últimas semanas, distintas entidades financieras ajustaron sus tasas de interés. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 18,50%, por debajo del 25% que se registraba a comienzos de marzo.

Cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días en un plazo fijo

Tomando como referencia una TNA del 18,50%, una inversión de $5.076.027,40 a 30 días genera una ganancia aproximada de $76.027,40 en intereses. Así, al vencimiento, el monto total alcanza los $5.076.027,40, al sumar el capital inicial más los intereses obtenidos.

Qué tasa ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina : 18,5%

: 18,5% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 18,25%

: 18,25% Banco BBVA Argentina S.A. : 18,75%

: 18,75% Banco Santander Argentina S.A. : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Macro S.A. : 19%

: 19% Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 18,8%

: 18,8% Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 18%

: 18% Banco Patagonia S.A. : no informa tasa

: no informa tasa Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 17,5%

: 17,5% Banco BICA S.A. : 23%

: 23% Banco CMF S.A. : 23,25%

: 23,25% Banco Comafi Sociedad Anónima : 18%

: 18% Banco de Comercio S.A. : 21%

: 21% Banco de Corrientes S.A. : 19%

: 19% Banco de Formosa S.A. : 19%

: 19% Banco de la Provincia de Córdoba S.A. : 20,75%

: 20,75% Banco del Chubut S.A. : 20,5%

: 20,5% Banco del Sol S.A. : 22%

: 22% Banco Dino S.A. : 20%

: 20% Banco Hipotecario S.A. : 19% / 21,5%

: 19% / 21,5% Banco Julio Sociedad Anónima : 20%

: 20% Banco Mariva S.A. : 21% / 22%

: 21% / 22% Banco Masventas S.A. : 24% / 25%

: 24% / 25% Banco Meridian S.A. : 24%

: 24% Banco Provincia de Tierra del Fuego : 21% / 17%

: 21% / 17% Banco VOII S.A. : 25%

: 25% BIBANK S.A. : 24%

: 24% Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. : 25% / 25,25%

: 25% / 25,25% Reba Compañía Financiera S.A.: 25%

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresar al home banking o la app del banco. Ir a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Colocar el monto a invertir (por ejemplo, $5.000.000). Seleccionar un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo una alternativa

El plazo fijo es un instrumento financiero clásico que consiste en depositar dinero en un banco por un período determinado —generalmente 30 días— a cambio de una tasa de interés fijada desde el inicio. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado.

Está pensado para perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad antes que obtener mayores rendimientos. Aunque en algunos contextos puede quedar por debajo de la inflación, sigue siendo una opción muy utilizada para inversiones de corto plazo con bajo riesgo.