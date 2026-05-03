Inflación: analistas prevén que abril cerró en torno al 2,5% y consolidó la desaceleración

Tras el cierre del mes, distintas consultoras privadas ajustaron sus proyecciones y coincidieron en que la inflación de abril se ubicó por debajo del 3%, consolidando una desaceleración respecto de marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 3,4%. El dato oficial será difundido por el INDEC el jueves 14 de mayo.

Entre las estimaciones relevadas, Equilibra proyectó una inflación cercana al 2,4% para abril. Desde la firma señalaron que "pasados los shocks, se consolida la desinflación", al tiempo que destacaron que la cuarta semana del mes registró una suba de precios de apenas 0,1%, el nivel más bajo desde junio de 2025.

El informe detalló que los precios regulados y estacionales registraron caídas de 0,4% y 0,6% respectivamente, impulsadas por bajas en frutas, verduras, indumentaria y combustibles. En paralelo, la estabilidad de la carne contribuyó a que el rubro Alimentos y Bebidas no estacionales subiera solo 0,3% semanal, mientras que la inflación núcleo avanzó 0,4%.

En la misma línea, la consultora C&T también estimó un IPC de 2,4% para abril. Según su relevamiento, la inflación interanual bajaría de 32,6% a 32,1%. Entre los factores clave mencionaron el fin del impacto estacional de educación, que suele concentrarse en marzo, y una suba moderada en alimentos y bebidas cercana al 1%.

El informe indicó que la carne aumentó alrededor de 2%, el ritmo más bajo desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras mostraron retrocesos. El transporte volvió a subir cerca del 4%, impulsado por los combustibles y el arrastre de marzo, aunque los precios comenzaron a estabilizarse durante la segunda mitad del mes.

En cuanto a otros rubros, indumentaria registró aumentos por el cambio de temporada, y bienes y servicios varios reflejaron subas en artículos de tocador.

Por su parte, la consultora LCG señaló que los principales impulsores de la inflación en las últimas semanas fueron los lácteos, las bebidas y los panificados, mientras que la carne tuvo una incidencia menor.

Otras proyecciones ubicaron el índice en niveles levemente superiores. Invecq estimó una inflación de 2,8%, en línea con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que había anticipado un 2,6%.

En conjunto, las previsiones del sector privado apuntan a que abril habría marcado una nueva desaceleración inflacionaria, a la espera de la confirmación oficial.