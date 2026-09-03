ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre la jubilación mínima pasa a ser de $428.591,22 que, sumada al bono de $70.000, garantiza un piso de ingresos de $498.591,22 netos en mano tras el reajuste del 2,1%.

El adicional de emergencia se deposita en forma conjunta con el haber mensual en las cuentas bancarias asignadas, sin requerir trámites adicionales en las sucursales.

¿Cuánto se cobra de jubilación mínima con el bono de $70.000 en septiembre?

Con la actualización por movilidad, los importes netos de bolsillo quedan conformados de la siguiente manera:

Haber mínimo mensual: se ubica en $428.591,22 en el recibo de haberes.

Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.

Total consolidado en mano: garantiza un piso de $498.591,22 netos de bolsillo.

Jubilación máxima del SIPA: alcanza un tope de $2.884.013,07 brutos mensuales.

¿Cómo saber si me corresponde el bono completo o el proporcional?

La liquidación del refuerzo económico de ANSES opera según los siguientes parámetros:

Bono completo de $70.000: para titulares de la mínima ($428.591,22), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM con cobro total de $412.872,98) y Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez con total de $370.013,86).

Bono proporcional: para quienes perciben un básico entre $428.591,22 y $498.591,22, cobrando la diferencia hasta alcanzar dicho tope.

Sin bono: haberes superiores a los $498.591,22 mensuales cobran únicamente el valor indexado.

¿Cómo consultar el recibo de la liquidación en Mi ANSES?

Para chequear el detalle de los conceptos acreditados, el titular puede ingresar a la plataforma digital del organismo:

Acceder a Mi ANSES o a la app oficial con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" o "Cuándo y dónde cobro" para constatar los importes y la entidad asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones en septiembre?

El cronograma de acreditaciones bancarias para quienes perciben el haber mínimo con el bono de $70.000 se desarrollará de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.