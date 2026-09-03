Cae el turismo al exterior y el déficit turístico superaría los US$6000 millones este año

Luego de un 2025 récord en viajes al exterior y salida de divisas, el movimiento turístico comenzó a mostrar un cambio de tendencia. Cada vez menos argentinos viajan fuera del país y, al mismo tiempo, la llegada de turistas extranjeros a la Argentina comenzó a registrar un crecimiento.

Sin embargo, la diferencia entre ambos flujos continúa siendo significativa. A pesar de la caída del turismo emisivo y del incremento del turismo receptivo, el saldo negativo de la actividad podría alcanzar este año los US$6200 millones, según las estimaciones de un informe elaborado por la Fundación Mediterránea a partir de las últimas cifras del INDEC.

Durante los primeros siete meses de 2026, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó 14% en comparación con el mismo período del año anterior. En sentido contrario, el turismo receptivo registró un incremento del 8%. El crecimiento de la llegada de visitantes internacionales estuvo impulsado principalmente por los turistas que arribaron por vía aérea. Según el informe, este segmento registró una suba del 19%.

Julio confirmó la reducción de la brecha

La tendencia también quedó reflejada en los datos correspondientes a julio. Durante ese mes, los viajeros no residentes que llegaron a la Argentina fueron 9% más que un año atrás.

Al mismo tiempo, el turismo emisivo mostró una contracción del 17%, profundizando la diferencia respecto de los niveles registrados durante el año anterior. Pese a estos movimientos, el desbalance entre la cantidad de argentinos que viajan al exterior y los turistas extranjeros que ingresan al país continúa siendo importante.

En lo que va de 2026:

3,4 millones de turistas extranjeros llegaron a la Argentina.

7,1 millones de argentinos viajaron al exterior.

"El desbalance entre los flujos de turismo emisivo y receptivo sigue siendo importante, aunque relativamente menor que en 2025. Durante julio, la diferencia entre turismo emisivo y receptivo fue de alrededor de 231.000 personas", señaló el informe.

La reducción de esa brecha constituye uno de los principales cambios observados respecto del año pasado. La diferencia pasó de 5,1 millones de personas en 2025 a 3,7 millones este año.

Por cada turista que llega, más de dos residentes viajan afuera

A pesar de la mejora, los números todavía muestran una marcada diferencia entre ambos movimientos turísticos. Por cada turista internacional que arribó a la Argentina, 2,1 residentes viajaron al extranjero.

El indicador representa una reducción respecto del récord alcanzado el año pasado, cuando esa relación llegó a 2,6. De esta manera, el desbalance continúa, aunque en un nivel relativamente menor que el registrado durante 2025. El relevamiento de la Fundación Mediterránea también advirtió que la disminución del turismo emisivo no se distribuye de manera uniforme entre todos los tipos de viajes.

"Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo continúa expandiéndose", precisó el informe. Así, mientras una parte de los viajes al exterior muestra una caída significativa, particularmente aquellos de menor costo realizados por vía terrestre, el turismo aéreo mantiene una dinámica diferente y continúa en expansión.

Cuántos dólares podrían salir del país por turismo

El cambio de tendencia permitiría reducir el déficit de la balanza turística, aunque todavía se mantendría en niveles elevados. En 2025, el déficit turístico había rondado los US$7200 millones. Para este año, la estimación indica una reducción del rojo, pero no su eliminación.

Según las proyecciones de la Fundación Mediterránea, durante 2026 los argentinos podrían gastar entre US$11.000 millones y US$12.000 millones en viajes al exterior. Por otra parte, los turistas extranjeros que lleguen al país podrían dejar entre US$5300 millones y US$5800 millones.

De acuerdo con esas estimaciones, el saldo neto sería negativo y la salida de divisas por turismo se ubicaría dentro del siguiente rango:

Gasto de argentinos en el exterior: entre US$11.000 millones y US$12.000 millones.

Ingreso generado por turistas extranjeros: entre US$5300 millones y US$5800 millones.

Salida neta de divisas por turismo: entre US$5700 millones y US$6200 millones.

El resultado representaría una presión adicional sobre las cuentas externas y las reservas del Banco Central, aunque el informe señala que actualmente ese efecto es compensado por el buen desempeño de la balanza de bienes.

El desafío de reducir el déficit turístico

El informe también puso el foco en la capacidad que tiene la actividad turística para generar una mayor cantidad de divisas y contribuir a la reducción del saldo negativo. "La capacidad instalada del país en materia turística tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar mejorando la competitividad de manera estructural. La oferta privada viene adaptándose al nuevo contexto y el atractivo natural del país resulta muy propicio para el crecimiento de la actividad turística", analizaron en la firma.

De esta manera, los datos de los primeros siete meses de 2026 muestran un escenario diferente al observado durante 2025. La caída del 14% en los viajes de residentes al exterior, junto con el crecimiento del 8% en el turismo receptivo y el incremento del 19% en los visitantes llegados por vía aérea, marcan una modificación en la dinámica de los flujos turísticos.

No obstante, la diferencia entre los 3,4 millones de turistas extranjeros que llegaron al país y los 7,1 millones de argentinos que viajaron al exterior mantiene vigente un importante desbalance. La brecha se redujo de 5,1 millones de personas en 2025 a 3,7 millones este año, pero el saldo económico de la actividad todavía podría cerrar 2026 con una salida neta de hasta US$6200 millones.

El desafío planteado, según el análisis de la Fundación Mediterránea, será continuar reduciendo esa diferencia mediante una mejora estructural de la competitividad, mientras la oferta privada se adapta al nuevo contexto y el atractivo natural del país aparece como un factor propicio para el crecimiento de la actividad turística.