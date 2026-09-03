Empleadas domésticas tendrán cinco aumentos salariales y un bono extra: las nuevas escalas

Las trabajadoras y trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares tendrán una nueva actualización en sus remuneraciones mínimas. La medida fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por Soledad Moreno, presidente alterna del organismo. La normativa fija nuevos incrementos en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal alcanzado por el régimen establecido en la Ley 26.844. El esquema contempla una serie de aumentos mensuales que comenzarán a aplicarse desde agosto y se extenderán hasta diciembre de 2026.

El primer incremento será del 1,9% a partir de agosto de 2026, calculado sobre los salarios mínimos que se encontraban vigentes en julio, conforme a lo establecido previamente por la Resolución 4/2026 de la misma comisión.

Luego, el cronograma continuará con nuevos aumentos mensuales que se aplicarán de manera acumulativa, tomando como referencia la remuneración correspondiente al mes anterior.

El esquema de incrementos establecido es el siguiente:

Agosto de 2026: 1,9%.

Septiembre de 2026: 1,8%.

Octubre de 2026: 1,7%.

Noviembre de 2026: 1,6%.

Diciembre de 2026: 1,6%.

De esta manera, las remuneraciones mínimas del sector tendrán cinco actualizaciones consecutivas durante el período comprendido entre agosto y diciembre.

Un bono extraordinario junto con el salario de agosto

Además de los incrementos salariales, la resolución dispuso el pago de una suma no remunerativa por única vez, que deberá abonarse junto con los salarios correspondientes al mes de agosto.

El monto de ese pago adicional variará de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas por cada persona. La escala establecida para esta suma extraordinaria es la siguiente:

20.000 pesos para quienes trabajen 16 horas semanales o más .

para quienes trabajen . 11.500 pesos para el personal que preste tareas entre 12 y menos de 16 horas semanales .

para el personal que preste tareas . 8.000 pesos para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.

La medida incorpora así un pago extraordinario que se suma al esquema de aumentos mensuales dispuesto para las remuneraciones mínimas del sector.

Cómo se incorporará la suma al salario básico

La resolución también establece el mecanismo mediante el cual la suma no remunerativa será incorporada progresivamente al salario básico.

De acuerdo con lo dispuesto, la incorporación se realizará en distintas etapas y según las diferentes categorías del personal. El cronograma previsto es el siguiente:

En septiembre se incorporará el 25% de la suma.

En octubre se incorporará el 50%.

En noviembre se sumará el 25% restante.

De esta manera, el monto extraordinario abonado inicialmente junto con los salarios de agosto tendrá una incorporación progresiva al salario básico durante los meses posteriores, conforme a los porcentajes establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Las categorías alcanzadas por la actualización

Los incrementos dispuestos alcanzan a las distintas categorías comprendidas dentro del régimen de trabajo en casas particulares. La resolución contempla las siguientes categorías:

Personal para tareas generales.

Personal de asistencia y cuidado de personas.

Caseros.

Personal para tareas específicas.

Supervisores.

La norma detalla las escalas salariales correspondientes a cada categoría en cinco anexos, que contemplan cada uno de los meses incluidos en el período de actualización.

Asimismo, la resolución aclara que las partes pueden acordar salarios individuales superiores a los mínimos establecidos. De esta manera, las remuneraciones fijadas por la normativa constituyen los valores mínimos para el sector, sin impedir que puedan pactarse montos por encima de esas referencias.

Un adicional del 31% para determinadas regiones

La normativa también mantiene una diferenciación vinculada con el lugar en el que se prestan las tareas.

En ese sentido, se establece un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaje en determinadas provincias y localidades. El adicional alcanza a quienes presten tareas en:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

La actualización de las remuneraciones, el cronograma de cinco aumentos mensuales, el pago extraordinario de agosto y su posterior incorporación progresiva al salario básico forman parte de las disposiciones incluidas en la Resolución 6/2026.

Las adecuaciones salariales establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares rigen en todo el territorio nacional y alcanzan al personal comprendido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares establecido por la Ley 26.844.