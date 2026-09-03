II Expo Catamarca 2026: confirman la presencia de Daniel Scioli

La II Expo Catamarca 2026 se desarrollará los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca, en una nueva edición que reunirá actividades vinculadas con el turismo, la minería y las economías regionales. El evento contará con rondas de negocios, disertaciones de figuras del ámbito económico y turístico nacional, presencia de delegaciones internacionales y anuncios de herramientas crediticias destinadas al sector productivo.

Durante un desayuno de trabajo con la prensa realizado este jueves en el Hotel Amerian, autoridades provinciales y representantes del sector productivo llevaron adelante la presentación oficial de la segunda edición de la exposición. En ese marco, Marcelo Coll, presidente de la Federación Económica de Catamarca, brindó detalles sobre la propuesta y destacó la búsqueda de nuevos inversores para la provincia.

Junto a Alejandro Segli, explicó parte de la agenda que tendrá la Expo, cuya organización estará estructurada sobre tres ejes estratégicos centrales:

Turismo.

Minería.

Economías regionales.

Para el desarrollo de las distintas actividades, el Predio Ferial dispondrá de pabellones temáticos específicos para cada uno de los sectores y de una nave destinada a funcionar como auditorio principal.

Daniel Scioli, entre las presencias nacionales confirmadas

Uno de los datos destacados de la Expo Catamarca 2026 es la confirmación de la presencia del Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.

El evento también contará con la participación de otras figuras vinculadas con el ámbito económico y turístico nacional. Entre ellas se encuentran la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, y los economistas Esteban Domecq y Gustavo "Lacha" Lazzari.

La presencia de estos referentes formará parte de una agenda de conferencias y actividades que comenzará luego de la apertura oficial del encuentro. La programación prevista para el jueves 10 de septiembre establece los siguientes horarios:

8:00: inicio de las acreditaciones.

9:30: apertura oficial del evento.

11:00: comienzo del ciclo de conferencias.

La exposición se extenderá durante tres jornadas y combinará actividades institucionales, conferencias, espacios de intercambio y propuestas destinadas a distintos sectores productivos.

Delegaciones chilenas y el Paso San Francisco

La Expo Catamarca 2026 también tendrá una importante presencia de representantes provenientes de la región de Atacama, Chile. Está prevista la llegada de delegaciones de esa región, junto con representantes del municipio de Copiapó, Sernatur y operadores portuarios del vecino país.

La participación de estos actores tiene como objetivo fortalecer el Paso San Francisco y avanzar en la consolidación de Catamarca como un nodo logístico hacia el mercado del Pacífico.

La propuesta busca generar espacios de vinculación e intercambio comercial entre los distintos sectores participantes. Para ello, se habilitarán áreas de co-working y se desarrollarán rondas de negocios específicas de acuerdo con cada actividad. El cronograma previsto para estos encuentros incluye:

Turismo: jueves 10 de septiembre.

Minería: viernes 11 por la mañana.

Economías regionales: viernes 11 por la tarde.

Estas instancias estarán orientadas a potenciar el intercambio comercial y generar oportunidades de vinculación entre los participantes de la exposición.

Financiamiento para operaciones

Entre los anuncios considerados centrales para el sector productivo se ratificó un convenio conjunto entre el Gobierno de la Provincia, la Federación Económica de Catamarca y el Banco de la Nación Argentina.

El acuerdo está destinado al otorgamiento de líneas de crédito para operaciones que se concreten dentro de la exposición. Entre las herramientas anunciadas se encuentran financiamientos para bienes de capital de hasta 300 millones de pesos, con un plazo de 12 meses y una tasa subsidiada del 18%.

También se prevén créditos destinados a capital de inversión centrados en energías verdes, con condiciones específicas:

6 meses de gracia.

72 meses de plazo.

Tasa del 17%.

Las herramientas crediticias formarán parte de los incentivos previstos para acompañar operaciones concretadas en el marco de la Expo y estarán orientadas al sector productivo.

Muestra agroindustrial, maquinarias y actividades especiales

El espacio ferial contará además con una propuesta destinada al sector agroindustrial. En el área del Patio cervecero se instalará una muestra agroindustrial que incluirá la exhibición de maquinarias e insumos, junto con un despliegue de camiones de gran porte.

La propuesta se complementará con una "feria de oportunidades", que incluirá el remate de artículos promovido por el Ministerio de Producción y la Unión Comercial. La agenda de la exposición también sumará una actividad especial durante la última jornada. El sábado 12 de septiembre se realizará una exhibición de caballos criollos.

De esta manera, el programa combinará actividades vinculadas con la producción, el comercio, el turismo y las economías regionales, junto con propuestas destinadas al intercambio entre empresas, instituciones y representantes de diferentes sectores.