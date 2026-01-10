ANSES deposita $630.000 en enero a estas familias: cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar para enero de 2026. Ambos beneficios se liquidan de forma automática y, en conjunto, representan un ingreso mensual fundamental para millones de familias en todo el país.

Con la actualización de los montos, algunos grupos familiares alcanzan cifras que superan los $630.000 mensuales. Esto ocurre en situaciones puntuales, como aquellas en las que se combina el cobro de la AUH por discapacidad con la asignación por otros hijos menores, además del refuerzo alimentario.

AUH: cómo una familia puede superar los $630.000 en enero

De acuerdo con los valores oficiales, un hogar integrado por tres hijos puede acceder a un ingreso elevado si uno de ellos cuenta con discapacidad. En enero de 2026, la AUH por hijo menor sin discapacidad es de $125.518, aunque ANSES acredita mensualmente el 80% del monto, es decir, $100.414,40. El 20% restante se acumula y se paga tras la presentación de la Libreta anual.

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio es considerablemente mayor. Este mes, la asignación alcanza los $408.705, con un pago directo de $326.964 y una retención del 20% que también se libera luego del cumplimiento de los controles correspondientes.

Cuál es el total de la AUH y Tarjeta Alimentar

Si se suman los montos directos que recibe una familia con tres hijos —uno con discapacidad y dos menores— el cálculo queda de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad (pago mensual): $326.964

AUH por dos hijos menores (pago mensual): $200.828,80

Total AUH acreditado en el mes: $527.792,80

A este importe se agrega la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos asciende a $108.062. De esta forma, el ingreso total mensual en enero de 2026 llega a $635.854,80, sin considerar los montos retenidos que se cobran de manera anual.

Cuáles son los montos de la AUH en enero 2026

Para tener en cuenta, ANSES estableció los siguientes importes base para este mes:

AUH por hijo menor: $125.518

Pago mensual: $100.414,40

Retención: $25.103,60

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Pago mensual: $326.964

Retención: $81.741

Estos valores sirven como referencia para calcular el ingreso mensual de cada familia, según la cantidad de hijos y la situación particular de cada caso.