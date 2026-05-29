Anses estableció nuevos topes y escalas para AFH: cuánto se cobra desde junio 2026

La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios con hijos menores de 18 años a cargo. La actualización impactará de manera directa en la Asignación Familiar por Hijo (AFH), una prestación destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados, entre otros sectores alcanzados por el sistema de asignaciones familiares.

El ajuste mensual responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el último índice de inflación registrado.

Con la nueva escala, podrán acceder al cobro de las asignaciones los empleados registrados que perciban hasta $2.970.968 brutos por mes, siempre y cuando el ingreso total del grupo familiar no supere los $5.941.936 brutos.

Ese mismo límite familiar también será utilizado para determinar el acceso a las asignaciones de pago único. Los nuevos topes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tope de ingreso del grupo familiar: $5.941.936.

$5.941.936. Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $2.970.968.

Cuánto se cobrará por hijo desde junio

Las asignaciones familiares por hijo quedarán organizadas según el nivel de ingresos del grupo familiar. De esta manera, los montos variarán en función de las escalas salariales definidas por Anses. Los hogares con ingresos familiares de hasta $1.122.074 percibirán $72.474 por hijo.

Para los grupos familiares con ingresos de entre $1.122.074,01 y $1.645.630, el monto será de $48.888.

En tanto, quienes registren ingresos de entre $1.645.630,01 y $1.899.934 cobrarán $29.570 por hijo.

Finalmente, para los hogares cuyos ingresos estén comprendidos entre $1.899.934,01 y $5.941.936, la asignación quedará fijada en $15.257.

Estos mismos valores también serán aplicados a las asignaciones familiares prenatales.

Escalas para monotributistas

La resolución también estableció los nuevos montos correspondientes a los monotributistas, diferenciados según la categoría tributaria.

Las escalas definidas son las siguientes:

Categoría A: $72.474.

$72.474. Categoría B: $48.888.

$48.888. Categoría C: $29.570.

$29.570. Categorías D, E, F y G: $15.257.

La actualización alcanza así a un amplio universo de contribuyentes adheridos al régimen simplificado, quienes percibirán montos equivalentes a los definidos para trabajadores registrados según cada escala de ingresos.

Los nuevos valores de las asignaciones de pago único

Además de las asignaciones mensuales por hijo, el Gobierno nacional actualizó los montos correspondientes a las asignaciones de pago único, que incluyen beneficios vinculados a nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual. Los nuevos valores serán los siguientes:

Nacimiento: $84.478.

$84.478. Adopción: $505.070.

$505.070. Matrimonio: $126.489.

$126.489. Ayuda Escolar Anual: $55.672.

La actualización de estos montos también entrará en vigencia a partir de junio de 2026.

Incremento atado a la movilidad previsional

El incremento del 2,58% dispuesto para junio se encuentra alineado con el mecanismo de movilidad previsional vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones tomando como referencia el último dato de inflación.

De esta manera, tanto los límites de ingresos como los montos de las asignaciones familiares mantienen una actualización periódica que impacta sobre millones de beneficiarios del sistema administrado por Anses.

La medida alcanza tanto a trabajadores registrados como a jubilados y monotributistas con hijos menores de 18 años a cargo, además de las prestaciones prenatales y las asignaciones de pago único contempladas dentro del esquema de protección social.