El riesgo país cayó a 488 puntos y se acerca a los niveles más bajos desde 2018

El riesgo país argentino volvió a mostrar una tendencia descendente en la última jornada de mayo y se ubicó en 488 puntos básicos, marcando así uno de los valores más bajos del año y acercándose nuevamente a niveles que no se registraban desde 2018.

La caída del indicador elaborado por JP Morgan representó una baja de seis unidades respecto de la rueda anterior y permitió consolidar una nueva mejora para los activos financieros argentinos en el mercado internacional. El nivel alcanzado este viernes quedó muy cerca del mínimo anual registrado el 29 de enero pasado, cuando el riesgo país había descendido hasta los 482 puntos.

La suba de los bonos impulsó la baja del riesgo país

La mejora del indicador estuvo directamente vinculada al comportamiento positivo de los bonos soberanos argentinos, que continuaban mostrando avances en la apertura de los mercados internacionales.

Los títulos Globales acumulaban hasta el jueves seis jornadas consecutivas de subas y, con los movimientos observados este viernes, podían concretar una séptima rueda consecutiva en terreno positivo. En el inicio de la jornada, los bonos argentinos avanzaban hasta un 0,6%, situación que se reflejaba de manera inmediata en la reducción del riesgo país.

La relación entre ambos movimientos aparece como uno de los principales factores observados por el mercado financiero, ya que la mejora en las cotizaciones de la deuda soberana impacta directamente sobre la percepción de riesgo respecto de la Argentina.

La evolución positiva del indicador también acercó nuevamente a la Argentina a valores que no se observaban desde 2018, período en el que el riesgo país había logrado perforar el umbral de las 480 unidades.

Comportamiento dispar de las acciones argentinas

Mientras los bonos mostraban una tendencia positiva, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con movimientos mixtos. Entre las compañías que registraban las mayores subas se destacaban:

Telecom: +5,1%.

Banco Macro: +2,9%.

Tenaris: +2,4%.

En contraste, algunos papeles operaban en baja durante la jornada. Las principales caídas correspondían a:

Ternium: -1,2%.

Corporación América: -0,7%.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña avanzaba un 0,3% medido en pesos y un 0,2% en dólares al contado con liquidación. La dinámica de los activos argentinos se producía en un contexto de sensibilidad frente a los cambios internacionales y de atención permanente sobre las variables financieras y económicas locales.

El análisis del mercado

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, explicó que el nivel de riesgo que todavía presenta la Argentina genera una mayor sensibilidad de los activos locales frente a las variaciones del contexto internacional. "Así, el Merval se impone tanto en nivel absoluto como relativo a comparables emergentes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, cuando había tenido semanas pasadas algo flojas en el relativo", detalló.

El especialista también planteó que los próximos meses estarán marcados por distintos factores que seguirán siendo observados por los inversores. Según Franco, entre los puntos que concentrarán la atención aparecen:

El ritmo de acumulación de reservas.

Las perspectivas para la economía real.

La posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito voluntario.

El escenario político vinculado al ciclo electoral 2027.

"Hacia adelante, el foco seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito voluntario. Además, a medida que transcurran los meses, la cuestión política de cara al ciclo electoral 2027 irá ganando ponderación entre los inversores", sostuvo Franco.

Reservas y pago de deuda en el centro de la escena

Los movimientos positivos registrados en el mercado financiero se producen en un momento en que el Gobierno acelera la acumulación de dólares de cara al próximo pago de deuda previsto para julio. El compromiso financiero asciende a US$4400 millones y aparece como uno de los principales desafíos de corto plazo para la administración nacional.

En ese contexto, tanto el Banco Central como el Tesoro enviaron señales al mercado durante las últimas jornadas. Según se indicó:

El Banco Central concretó el jueves la segunda mayor compra de reservas del año.

El Tesoro continúa colocando bonos en moneda extranjera.

También se mantienen negociaciones vinculadas a préstamos.

Estas señales fueron interpretadas por el mercado como movimientos orientados a fortalecer la capacidad financiera de cara a los próximos compromisos externos.

Cómo operó el dólar este viernes

En paralelo al comportamiento del riesgo país y de los activos financieros, el mercado cambiario mostró relativa estabilidad durante la jornada.

El dólar oficial en Banco Nación abrió sin cambios y se ubicó en $1430.

El dólar blue, por su parte, también permaneció estable en $1430.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, se registraban leves subas:

Dólar MEP: $1436,66.

Contado con liquidación: $1486,71.

La jornada financiera cerró así con mejoras para los bonos argentinos, una nueva baja del riesgo país y un escenario de atención permanente sobre la evolución de las reservas, el mercado cambiario y los próximos compromisos de deuda.