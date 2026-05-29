Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en junio: el detalle según las categorías

El mercado laboral de la asistencia y el mantenimiento del hogar experimenta una reconfiguración clave de cara al próximo mes. Las empleadas domésticas tendrán en junio nuevos valores de referencia para el pago por hora y mensual, marcando un hito en la agenda administrativa de miles de hogares de todo el país. Esta modificación técnica responde de manera directa a la actualización salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo tripartito encargado de regular las condiciones e ingresos de la actividad.

El nuevo esquema de haberes no representa una medida aislada, sino que contempla subas acumulativas y escalonadas que comenzaron a aplicarse en abril y continuarán hasta julio. Esta ingeniería paritaria impacta de forma directa sobre todas las categorías del sector, reajustando la base de cálculo en un periodo crítico del año. A su vez, parte de las sumas no remunerativas acordadas meses atrás comenzaron a incorporarse al salario básico, lo que modificó de manera sustancial la composición habitual de los recibos de sueldo de las trabajadoras.

De esta manera, quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento, cuidado de personas y otras labores en hogares particulares ya cuentan con nuevos pisos salariales para junio de 2026. La actualización de las grillas alcanza de forma homogénea tanto al personal con retiro como al personal sin retiro, dividiendo la carga horaria en prestaciones por hora y en remuneraciones globales por mes.

Categorías básicas y de mantenimiento general

La base de la pirámide de la actividad concentra las labores vinculadas con el sostenimiento diario del orden y la salubridad de los domicilios. En este segmento conviven las tareas generales y el rol especializado de los caseros, quienes experimentan variaciones sustanciales en sus ingresos según el régimen de residencia pactado con los empleadores. La primera de ellas, denominada Tareas generales, incluye de forma taxativa la limpieza, el lavado, el planchado, el mantenimiento y otras actividades domésticas habituales de la rutina del hogar.

Para este grupo de Tareas generales, el detalle técnico de los ingresos por hora y mensuales queda establecido de la siguiente manera:

Por hora con retiro: $3.600,66.

Por hora sin retiro: $3.862,18.

Mensual con retiro: $441.729,02.

Mensual sin retiro: $488.326,19.

Por otra parte, el sector regula la categoría de Caseros, que corresponde específicamente a quienes desempeñan tareas y residen de forma permanente en el mismo lugar de trabajo. Al tener una dinámica particular donde la vivienda está integrada al puesto laboral, su escala no contempla la distinción por retiro, unificando los valores de referencia bajo una única modalidad contractual.

Los montos fijados para los Caseros durante el sexto mes del año son los siguientes:

Por hora: $3.862,18.

Mensual: $488.326,19.

Asistencia, especialización y supervisión

El sector doméstico también articula esquemas salariales diferenciados para aquellas funciones que demandan responsabilidades de cuidado o conocimientos técnicos especializados. Dentro de este apartado, la categoría de Asistencia y cuidado de personas comprende de forma explícita a todas las trabajadoras y trabajadores que acompañan a niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas. Se trata de un segmento de alta demanda social que requiere una dedicación enfocada en la atención humana y el resguardo de la salud cotidiana de los integrantes del hogar.

Para el personal enfocado en la Asistencia y cuidado de personas, los pisos salariales vigentes serán:

Por hora con retiro: $3.862,18.

Por hora sin retiro: $4.295,26.

Mensual con retiro: $488.326,19.

Mensual sin retiro: $541.255,35.

Un escalón por encima en la escala de remuneraciones se sitúa la categoría de Tareas específicas. Este grupo incluye actividades que requieren conocimientos particulares y acreditables, detallando entre sus funciones la cocina especializada u otras labores determinadas que exceden el marco del mantenimiento común del inmueble.

El desglose de haberes para las Tareas específicas queda fijado de la siguiente forma:

Por hora con retiro: $4.083,26.

Por hora sin retiro: $4.453,26.

Mensual con retiro: $499.868,28.

Mensual sin retiro: $553.536,65.

Finalmente, el escalafón del sector se completa con el personal que ejerce tareas de coordinación y control general. La categoría de Supervisores es la que ostenta los valores más altos dentro del esquema salarial global diseñado por la Comisión Nacional, reflejando el grado de responsabilidad asignado a la dirección de equipos o la gestión integral de grandes residencias de manera diaria.

Los valores correspondientes a los Supervisores para el período bajo análisis son:

Por hora con retiro: $4.297,33.

Por hora sin retiro: $4.683,64.

Mensual con retiro: $536.080,78.

Mensual sin retiro: $594.214,11.