ANSES habilitó la consulta del recibo de haberes desde la aplicación Mi ANSES

Los jubilados y pensionados cuentan desde ahora con una nueva herramienta digital para acceder a la información vinculada con sus prestaciones previsionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través del Ministerio de Capital Humano, informó la incorporación de una funcionalidad dentro de la aplicación Mi ANSES que permite consultar de manera directa los recibos de haberes desde dispositivos móviles.

La medida forma parte de una serie de acciones orientadas a simplificar el acceso a la información previsional y facilitar las gestiones de los beneficiarios, quienes podrán revisar los detalles de sus liquidaciones sin necesidad de trasladarse a una oficina o realizar trámites presenciales para obtener los comprobantes correspondientes.

La nueva herramienta permite conocer en detalle los conceptos que integran el cobro de las prestaciones y acceder además al historial de recibos emitidos durante los últimos años, ampliando las posibilidades de consulta y seguimiento de la documentación previsional.

Una nueva funcionalidad para acceder a la información previsional

Según informó el organismo, la consulta de los recibos de haberes ya se encuentra habilitada dentro de la aplicación Mi ANSES, una plataforma que puede utilizarse desde teléfonos celulares y que concentra diversos servicios destinados a jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social.

La incorporación de esta herramienta permite visualizar tanto la liquidación más reciente como los comprobantes correspondientes a períodos anteriores, brindando acceso permanente a la documentación previsional desde cualquier lugar.

De acuerdo con la información constatada por la Agencia Noticias Argentinas, la aplicación se encuentra disponible para dispositivos que operan con sistemas Android y iPhone, permitiendo realizar el procedimiento mediante un acceso seguro utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cómo consultar el recibo de haberes

ANSES detalló el procedimiento que deben seguir los beneficiarios para acceder a la información desde la aplicación.

Los pasos informados por el organismo son los siguientes:

• Ingresar a la aplicación Mi ANSES.

• Acceder utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

• Seleccionar la opción "Jubilación".

• Hacer clic en "Consultar tu recibo de haberes".

Una vez completado este proceso, los usuarios podrán visualizar el último recibo disponible y también consultar los comprobantes correspondientes a períodos anteriores.

La funcionalidad fue diseñada para ofrecer una experiencia de consulta simple y directa, permitiendo acceder rápidamente a la documentación vinculada con el cobro de las prestaciones previsionales.

Acceso al historial de recibos desde 2021

Uno de los aspectos destacados de la nueva herramienta es la posibilidad de revisar documentación correspondiente a años anteriores.

Según informó ANSES, los beneficiarios podrán consultar el historial de recibos emitidos desde 2021, facilitando la búsqueda de información relacionada con liquidaciones pasadas y permitiendo un seguimiento más completo de los haberes percibidos. Esta característica amplía las posibilidades de acceso a la documentación previsional y concentra en una sola plataforma información correspondiente a distintos períodos.

Descarga y envío por correo electrónico

La actualización también incorpora nuevas opciones destinadas a la administración y conservación de los documentos. Entre las funciones habilitadas se encuentra la posibilidad de descargar el recibo de haberes directamente desde la aplicación y enviarlo al correo electrónico registrado por el usuario en ANSES.

De esta manera, los beneficiarios pueden optar por:

• Guardar el documento en formato digital.

• Enviarlo a su dirección de correo electrónico.

• Imprimir el comprobante cuando lo consideren necesario.

La incorporación de estas herramientas busca facilitar la disponibilidad de la documentación y brindar alternativas para su almacenamiento y consulta posterior.

Menos trámites presenciales

Desde el organismo previsional explicaron que uno de los principales objetivos de esta medida es agilizar el acceso a la documentación vinculada con las prestaciones y reducir la necesidad de concurrir presencialmente a las oficinas para obtener comprobantes de pago.

La digitalización de este servicio permite que los usuarios realicen la gestión de manera remota, utilizando únicamente su teléfono celular y las credenciales de acceso correspondientes.

La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia orientada a simplificar procedimientos y ampliar los canales digitales disponibles para los beneficiarios.

También disponible en el sitio web oficial

La consulta de los recibos de haberes no quedará limitada exclusivamente a la aplicación móvil. ANSES informó que esta posibilidad continuará disponible a través del sitio web oficial del organismo, dentro de la sección Mi ANSES, donde los beneficiarios pueden realizar diversos trámites y gestiones relacionadas con sus prestaciones.

De esta forma, quienes prefieran utilizar una computadora o acceder mediante el portal web podrán seguir consultando la misma documentación a través de los canales tradicionales.