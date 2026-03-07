ANSES: qué jubilados dejarán de cobrar el bono de $70.000 desde marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados, que llegará con un nuevo aumento en los haberes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el organismo aclaró que no todos los beneficiarios podrán acceder al refuerzo a partir de este mes.

El cambio se debe a la actualización de las jubilaciones que se aplicará en marzo. Con el incremento del 2,88%, calculado según la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase, también se modifica el valor de la jubilación mínima y el límite que define quiénes pueden cobrar el bono.

De acuerdo con lo informado por ANSES, el bono completo de $70.000 continuará vigente para quienes perciban la jubilación mínima. Desde marzo, ese haber será de $369.600,88 y, con el refuerzo incluido, el ingreso total alcanzará los $439.600.

Ese monto final funciona como el tope establecido por el organismo para acceder al beneficio. En consecuencia, ningún jubilado podrá superar esa cifra si recibe el bono.

Para quienes cobren más que la jubilación mínima pero menos de $439.600, el sistema prevé un bono proporcional. De este modo, el objetivo es que el ingreso total llegue a ese límite fijado por ANSES.

En cambio, quienes superen los $439.600 dejarán de percibir el refuerzo. En esos casos, los jubilados solo recibirán su haber mensual con el aumento del 2,88% correspondiente a marzo, pero sin el adicional de $70.000.

Esto implica que algunos beneficiarios que en meses anteriores sí habían cobrado el bono podrían dejar de percibirlo ahora, como consecuencia de la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad.