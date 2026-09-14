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ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este lunes 14 de septiembre

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social.

14 Septiembre de 2026 00.57

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 14 de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.
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Anses AUH jubilados pensionados SUAF

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