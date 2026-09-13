Eventos y turismo: hubo 82% de ocupación hotelera en la Capital catamarqueña

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca registró un 82% de ocupación hotelera entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre, en un período caracterizado por un importante movimiento turístico generado por la realización de distintos eventos que convocaron a participantes y visitantes provenientes de diferentes puntos del país y del exterior.

La concentración de actividades deportivas, culturales y empresariales permitió reunir en la provincia a un público diverso y, al mismo tiempo, generó un movimiento que excedió a los propios lugares donde se desarrollaron las propuestas. La agenda de esos días tuvo como protagonistas al Encuentro Nacional de CECA y de Formación en Educadores de Museos, al Torneo Nacional Libres de Pádel, al Torneo Regional de Tenis de Menores y a la Expo Catamarca.

El Encuentro Nacional de CECA y de Formación en Educadores de Museos convocó a participantes de distintas provincias argentinas y también de países de Latinoamérica, aportando una importante presencia vinculada al sector cultural.

En el ámbito deportivo, el Torneo Nacional Libres de Pádel reunió a 450 duplas provenientes de 15 provincias, mientras que el Torneo Regional de Tenis de Menores atrajo a jugadores del NOA, acompañados por sus familias.

A ese movimiento se sumó la Expo Catamarca, que dinamizó el ámbito empresarial mediante la participación de referentes de importantes firmas nacionales con vinculación en Catamarca, además de empresarios provenientes de países vecinos.

De este modo, durante cuatro jornadas, la Capital concentró actividades de diferentes sectores que tuvieron como denominador común la capacidad de convocar personas desde otros puntos y generar demanda sobre los servicios turísticos.

El turismo de eventos como estrategia

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, destacó el movimiento registrado durante esos días y vinculó el resultado con una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento de Catamarca como destino para la realización de eventos.

"Fueron días de mucho movimiento turístico, impulsado por importantes eventos tanto del deporte, del sector cultural y del mundo empresarial", señaló Roldán. La ministra remarcó además que este tipo de propuestas son organizadas en conjunto con el sector privado y forman parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno para posicionar a Catamarca como destino de eventos.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es que estas actividades contribuyan a desestacionalizar la demanda turística, generando movimiento en períodos en los que la actividad no necesariamente depende de las temporadas tradicionales. La agenda desarrollada entre el 10 y el 13 de septiembre mostró así la articulación entre diferentes sectores y la posibilidad de generar circulación turística a partir de acontecimientos deportivos, culturales y empresariales.

Los visitantes también recorrieron el interior

El movimiento no se limitó a la Capital catamarqueña ni al Valle Central. De acuerdo con la información relevada, la presencia de visitantes vinculados a los diferentes eventos también tuvo su correlato en muchos destinos del interior provincial.

Los turistas que llegaron a Catamarca para participar o acompañar las actividades aprovecharon su estadía para conocer otros lugares de la provincia. De esta manera, la realización de los eventos funcionó como una puerta de entrada para ampliar el recorrido de los visitantes más allá de la ciudad capital. El fenómeno permitió que el impacto de la actividad turística se extendiera territorialmente, a partir de personas que, además de asistir a las propuestas que motivaron su viaje, incorporaron otros destinos provinciales a su permanencia.

La dinámica registrada en esos días puso en evidencia el alcance que puede adquirir una agenda de eventos cuando combina propuestas destinadas a públicos diferentes y atrae visitantes de distintas procedencias.

Una de las charlas de la Expo Catamarca 2026

3.180 visitantes y $742 millones de impacto económico

Según la información relevada por la Secretaría de Gestión Turística, durante el período comprendido entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre, la Capital alcanzó los siguientes indicadores:

82% de ocupación hotelera.

3.180 visitantes.

Tres noches de estadía promedio.

$742 millones de impacto económico.

El impacto económico calculado alcanzó los $742 millones de pesos, distribuidos en toda la cadena de valor del turismo. La cifra refleja el movimiento generado a partir de la llegada y permanencia de los visitantes durante esas jornadas.

La combinación entre el nivel de ocupación hotelera, la cantidad de visitantes y una estadía promedio de tres noches permitió sostener una dinámica turística que alcanzó distintos sectores vinculados con la actividad.

Torneo Nacional de Padel

Más demanda y refuerzo de vuelos

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, también realizó una evaluación positiva de los resultados obtenidos durante estos días y puso el foco no solamente en la ocupación hotelera, sino en la magnitud general de la demanda generada.

"Estos eventos nos dejan un balance muy positivo en impacto turístico, no solo por la ocupación hotelera que fue muy importante en Capital y el Valle Central, sino porque también hubo que reforzar vuelos para responder a la demanda", destacó Quarín. El dato sobre los vuelos constituye otro de los elementos vinculados al movimiento generado por la agenda de eventos. La demanda registrada durante esas jornadas hizo necesario reforzar los vuelos, en respuesta al incremento de personas que llegaron a la provincia.

Así, el balance oficial contempla tanto el movimiento registrado en los establecimientos hoteleros como la circulación de visitantes, la extensión de sus recorridos hacia otros destinos provinciales y la necesidad de ampliar la respuesta de la conectividad aérea.