Atención monotributistas: el importante trámite que tienen que hacer antes del 21 de septiembre

Los monotributistas de todo el país deben prestar atención al calendario de septiembre, ya que durante este mes tendrán que cumplir con una obligación vinculada a su situación fiscal. La fecha habitual sufrirá un pequeño corrimiento por el día en que cae el vencimiento. La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que el pago mensual del Monotributo vence el día 20 de cada mes.

Cuando esa jornada coincide con un sábado, domingo o feriado, el plazo pasa al primer día hábil siguiente. En septiembre de 2026, el 20 cae domingo, por lo que la fecha se traslada al lunes 21. La obligación alcanza a los contribuyentes de las distintas categorías del régimen simplificado.

Monto del monotributo según cada categoría

El importe mensual que debe afrontar cada contribuyente varía de acuerdo con la categoría asignada. La cuota reúne distintos componentes: impuesto integrado, aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social.

Desde el 1° de agosto de 2026 rigen los nuevos valores publicados por ARCA. Para las categorías que contemplan diferencias entre servicios y venta de bienes, el monto final cambia según la actividad declarada. Los importes mensuales son:

Categoría A: $49.527,18

$49.527,18 Categoría B: $56.379,08

$56.379,08 Categoría C: $66.020,12 para locaciones y prestaciones de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

$66.020,12 para locaciones y prestaciones de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes

$84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes

$119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes

$150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes

$230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes

$522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes

$963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes

$1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes

ARCA: escalas vigentes del monotributo en septiembre

El régimen simplificado establece diferentes topes de facturación anual para cada categoría. A partir de agosto de 2026, el límite de ingresos brutos parte de $12.009.410,45 para la categoría A y llega hasta $126.610.838,75 para la K. Los ingresos brutos anuales máximos establecidos para cada nivel son:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

hasta $12.009.410,45 Categoría B: hasta $17.595.182,74

hasta $17.595.182,74 Categoría C: hasta $24.670.494,31

hasta $24.670.494,31 Categoría D: hasta $30.628.651,43

hasta $30.628.651,43 Categoría E: hasta $36.028.231,33

hasta $36.028.231,33 Categoría F: hasta $45.151.659,41

hasta $45.151.659,41 Categoría G: hasta $53.995.798,87

hasta $53.995.798,87 Categoría H: hasta $81.924.660,37

hasta $81.924.660,37 Categoría I: hasta $91.699.761,90

hasta $91.699.761,90 Categoría J: hasta $105.012.519,20

hasta $105.012.519,20 Categoría K: hasta $126.610.838,75

ARCA contempla también la superficie afectada, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados, aunque no todos esos criterios se aplican en todas las situaciones. Por ejemplo, quienes no tienen un local no deben considerar el parámetro de superficie afectada.

En septiembre, entonces, el calendario tiene una fecha concreta para quienes deben cumplir con el pago mensual: lunes 21. El vencimiento habitual es el día 20, pero como este año cae domingo, la obligación pasa al primer día hábil posterior.

El pago mensual corresponde a los contribuyentes que permanecen inscriptos en el régimen, incluso cuando durante ese periodo no hayan emitido comprobantes. En otras palabras, estar registrado como monotributista implica mantener determinadas obligaciones mientras la inscripción continúe vigente.

ARCA establece que los monotributistas deben realizar el pago mediante medios electrónicos. Existen modalidades específicas para determinados contribuyentes, como los inscriptos en el Monotributo Social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.

Quienes quieran revisar si tienen pagos pendientes pueden ingresar, mediante clave fiscal, al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Allí es posible consultar obligaciones, pagos registrados, deudas, intereses y saldos a favor.