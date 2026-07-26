Segunda semana del receso invernal: el impacto económico en Capital superó los $2.243 millones

La segunda semana del receso invernal 2026 dejó resultados altamente positivos para la actividad turística en San Fernando del Valle de Catamarca, con un impacto económico estimado en $2.243.237.346, una ocupación hotelera del 80,1% y el arribo de 7.339 visitantes entre turistas y excursionistas.

Los datos corresponden al período comprendido entre el 19 y el 26 de julio y surgen del estudio de Ocupación Hotelera elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la Asociación Civil de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

Durante esos días, la ciudad recibió 3.336 turistas y 4.003 excursionistas, en un movimiento que tuvo impacto directo sobre diferentes sectores vinculados a la actividad turística. La estadía promedio fue de 3,8 noches, un indicador que refleja el interés de los visitantes por permanecer durante más tiempo en el destino y recorrer su oferta turística, cultural y gastronómica.

El resultado general de la semana muestra una actividad sostenida y un movimiento que superó el ámbito específico del alojamiento. La llegada de visitantes generó un importante flujo económico para la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

Hostels y apart hoteles

El nivel de ocupación registrado tuvo comportamientos diferentes según la tipología de los establecimientos, aunque algunos segmentos alcanzaron cifras particularmente elevadas.

Los Hostels sobresalieron con un 100% de ocupación, mientras que los Apart Hoteles alcanzaron el 98,3%. Además, se registraron picos del 100% en establecimientos pertenecientes a diversas categorías.

La combinación entre el número de visitantes, la permanencia promedio y el nivel de ocupación permitió configurar una semana de intenso movimiento turístico en la Capital.

Un gasto turístico que movilizó distintos sectores

El movimiento de visitantes también se tradujo en un fuerte dinamismo económico. El gasto diario promedio por turista alcanzó los $158.000, mientras que el de los excursionistas llegó a los $60.000.

La diferencia entre ambos perfiles de visitantes se reflejó en el impacto económico general generado durante el período. El gasto turístico alcanzó a diferentes actividades vinculadas con la llegada y permanencia de personas en la ciudad.

Entre los sectores beneficiados se encuentran:

El alojamiento.

La gastronomía.

El comercio.

Los servicios turísticos.

La medición permite observar que el movimiento turístico no se limita a la ocupación de los establecimientos hoteleros. Cada visitante representa también un flujo de consumo que se distribuye en distintas actividades económicas de la ciudad y sus alrededores.

El impacto real podría ser aún mayor

El estudio incorpora una aclaración importante respecto del alcance de la medición. Los datos contemplan exclusivamente el relevamiento de los establecimientos de alojamiento registrados y categorizados de San Fernando del Valle de Catamarca.

Por ese motivo, el movimiento turístico asociado a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y a otros atractivos de la Capital podría ser aún mayor. Numerosos visitantes se alojan en hoteles, cabañas, campings y otros establecimientos ubicados en diferentes Departamentos del Valle Central y desde allí se trasladan para participar de los eventos y actividades mencionados.

Esta situación implica que el volumen de visitantes vinculados con la actividad turística de la Capital puede exceder los números registrados específicamente en el relevamiento de los alojamientos de San Fernando del Valle de Catamarca.

El dato adquiere especial relevancia en el contexto de una semana marcada por la llegada de turistas y excursionistas y por la realización de actividades que convocaron a visitantes que, en algunos casos, eligieron alojarse fuera de la ciudad.

Buenos Aires, La Rioja y Córdoba

El relevamiento realizado en los principales atractivos turísticos de la ciudad también permitió conocer el perfil de quienes eligieron San Fernando del Valle de Catamarca durante las vacaciones de invierno.

El 98% de los visitantes provino de otras provincias argentinas, mientras que el 2% correspondió a residentes de la provincia y el 1% fue turismo internacional.

Entre los principales mercados emisores se destacaron:

Buenos Aires: 34% .

. La Rioja: 14% .

. Córdoba: 13%.

Los datos muestran una fuerte presencia de visitantes provenientes de otras provincias argentinas y una participación destacada de tres mercados emisores que concentraron una parte importante del flujo turístico relevado.

En cuanto a los motivos del viaje, las vacaciones, el ocio y la recreación fueron la principal razón elegida por los visitantes. Esa opción fue señalada por el 88% de los encuestados. En segundo lugar se ubicaron los viajes con motivaciones religiosas, con un 6%.

Viajes en familia y en pareja

La modalidad del viaje también permitió identificar características concretas de quienes llegaron a la Capital durante la segunda semana del receso. El 45% manifestó haber viajado en familia, mientras que el 40% lo hizo en pareja. En cuanto al medio de transporte, el automóvil particular fue ampliamente predominante, con un 78%.

Otro de los datos destacados fue el porcentaje de personas que visitaron la ciudad por primera vez. El 52% de los turistas aseguró que era su primera visita a San Fernando del Valle de Catamarca.

A su vez, el 89% afirmó que no había considerado otros destinos al momento de planificar sus vacaciones. Este indicador refleja el nivel de decisión de quienes eligieron la Capital como destino principal de su viaje.

Satisfacción plena y alta intención de regresar

Los niveles de satisfacción registrados también reflejaron una valoración muy positiva del destino. El 100% de los encuestados afirmó que recomendaría San Fernando del Valle de Catamarca. Además, el 99% manifestó que volvería con alta probabilidad.

Estos porcentajes se suman a los datos de ocupación y de impacto económico para mostrar un escenario favorable para la actividad turística. La experiencia de los visitantes no solamente se tradujo en una llegada significativa de personas, sino también en una evaluación positiva del destino y en una alta predisposición a recomendarlo y regresar.

Crecimiento respecto de la primera semana del receso

Los resultados de la segunda semana también mostraron una evolución positiva respecto de otros períodos de comparación. Frente a la primera semana del receso invernal 2026, la segunda semana registró un crecimiento superior a seis puntos porcentuales en ocupación y un incremento del 13% en el impacto económico.

Asimismo, en comparación con la segunda semana del receso invernal de 2025, los resultados de este año reflejaron un comportamiento similar en la cantidad de visitantes, acompañado por un mayor nivel de gasto turístico.

De esta manera, los datos consolidan una tendencia de crecimiento de la actividad turística en la Capital. La combinación de una ocupación hotelera del 80,1%, más de 7.300 visitantes, una estadía promedio de 3,8 noches y un impacto económico superior a los $2.243 millones configuró una semana de fuerte movimiento.

La valoración positiva de los visitantes, el alto porcentaje de turistas que recomendaría el destino y la elevada probabilidad de regreso completan un escenario favorable para San Fernando del Valle de Catamarca. El informe completo y más estadísticas del destino pueden consultarse en el sitio del Observatorio de Turismo: https://observatorio.sfvc.tur.ar/.