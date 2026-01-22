ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de enero y cómo impacta el cronograma en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 22 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del SUAF y otros beneficios. El calendario rige para todo el país y alcanza también a los beneficiarios de Catamarca.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

AUH y Tarjeta Alimentar

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

SUAF de ANSES

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

Asignación por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 8: jueves 22 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero.

El cronograma puede consultarse de manera oficial a través de los canales habituales de ANSES y se aplica de forma uniforme en todo el país, por lo que los beneficiarios de Catamarca perciben sus haberes según la misma terminación de DNI.