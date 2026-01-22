ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de enero y cómo impacta el cronograma en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 22 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del SUAF y otros beneficios. El calendario rige para todo el país y alcanza también a los beneficiarios de Catamarca.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.
AUH y Tarjeta Alimentar
Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.
SUAF de ANSES
Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.
Asignación por Embarazo (AUE)
Documentos terminados en 8: jueves 22 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)
Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero.
El cronograma puede consultarse de manera oficial a través de los canales habituales de ANSES y se aplica de forma uniforme en todo el país, por lo que los beneficiarios de Catamarca perciben sus haberes según la misma terminación de DNI.