  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1480 ~ $1500
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

28 C ° ST 29.35 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de enero y cómo impacta el cronograma en Catamarca

La ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a este jueves 22 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras prestaciones. El esquema alcanza a miles de beneficiarios en todo el país, incluidos los de Catamarca.

22 Enero de 2026 00.45

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 22 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del SUAF y otros beneficios. El calendario rige para todo el país y alcanza también a los beneficiarios de Catamarca.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

AUH y Tarjeta Alimentar

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

SUAF de ANSES

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

Asignación por Embarazo (AUE)

Documentos terminados en 8: jueves 22 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de documento: pagos vigentes hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de enero.

El cronograma puede consultarse de manera oficial a través de los canales habituales de ANSES y se aplica de forma uniforme en todo el país, por lo que los beneficiarios de Catamarca perciben sus haberes según la misma terminación de DNI.

Tags
Anses AUE AUH Catamarca SUAF

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también