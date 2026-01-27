ANSES: quiénes cobran este martes 27 de enero según el cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos previsto para este martes 27 de enero, que alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares y titulares de la Prestación por Desempleo, entre otros.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento, con pagos vigentes hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de documento, con fecha límite de cobro hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 6 y 7.

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar el lugar y la fecha exacta de cobro ingresando a la página oficial del organismo o a través de la app Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social.