Petróleo: el Gobierno sube las retenciones al 8%

La volatilidad del mercado energético global, disparada por el conflicto en Oriente Medio, ha forzado una respuesta inmediata en la política económica argentina. La Secretaría de Energía ha decidido elevar del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación aplicables al petróleo extraído de yacimientos convencionales en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Esta decisión, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, responde directamente a la reciente escalada del precio del barril, que este viernes volvió a superar la barrera de los 100 dólares en el mercado internacional.

La lógica detrás del ajuste

El objetivo central del Gobierno con este incremento es gestionar el impacto del precio del Brent sobre los valores internos de los combustibles. Al subir los derechos de exportación, la administración nacional busca desincentivar la exportación masiva y favorecer que los productores locales suministren el crudo pesado nacional a las refinerías internas a un importe competitivo. De esta manera, se intenta mitigar la presión alcista que la cotización internacional ejerce sobre los precios que abonan los consumidores finales en los surtidores locales.

Este ajuste revierte la tendencia aplicada a fines de enero, cuando el Gobierno había oficializado una baja en los derechos de exportación para el crudo proveniente de campos convencionales. Aquella medida original había sido diseñada bajo un esquema variable de alícuotas, con el propósito fundamental de viabilizar la inversión en yacimientos maduros en puntos neurálgicos de la producción nacional, abarcando la Cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y Neuquén.

Del estímulo a la urgencia coyuntural

A fines de febrero, bajo el esquema de alícuotas variables, se había establecido una retención del 3,36% para el petróleo convencional. En aquel entonces, el cálculo se realizó tomando como referencia un precio promedio del barril de 71,30 dólares. Sin embargo, la situación geopolítica cambió radicalmente con el estallido de la Guerra en Medio Oriente. Este conflicto provocó una disparada abrupta en la cotización del crudo, llevando al Brent a superar los 100 dólares este viernes, un umbral que altera las variables macroeconómicas con las que se había planificado el esquema de febrero.

Ante este nuevo escenario, el Ejecutivo ha optado por elevar nuevamente la retención hasta el 8%, según informaron fuentes privadas a EconoJournal. Este movimiento refleja la sensibilidad del Gobierno ante un contexto donde la renta petrolera internacional choca con la necesidad de garantizar el abastecimiento interno a precios regulados.

El esquema de derechos de exportación variable, que en un principio fue una herramienta para fomentar la producción en áreas maduras, hoy funciona como una válvula de escape frente a la inflación energética importada. La medida pone de manifiesto la difícil encrucijada de la Secretaría de Energía: equilibrar el incentivo necesario para mantener los niveles de extracción en las cuencas convencionales, vitales para la soberanía energética, frente a la imperiosa urgencia de proteger la economía doméstica de la inestabilidad que impone el mercado global de hidrocarburos. La situación permanece bajo estrecha vigilancia de las autoridades y los actores del sector, ante la incertidumbre que rodea la duración y el alcance de las hostilidades en el Medio Oriente, principal motor de la actual escalada de precios.