Crece la morosidad en créditos familiares: casi uno de cada cuatro está en atraso

El nivel de morosidad en los créditos tomados por las familias argentinas registró un fuerte aumento en el último año y comienza a encender señales de alerta entre analistas económicos.

Según explicó el economista Sebastián Menescaldi, director de EcoGo Consultora, el porcentaje de préstamos que presentan atrasos en los pagos creció de manera significativa en los últimos meses.

"Lo que estamos viendo es que el dato de mora de las familias ha incrementado muy fuertemente. En noviembre de 2024 la mora era tan solo del 7% y hoy subió casi al 24%", señaló.

El especialista remarcó que el salto implica que una porción importante del crédito otorgado actualmente presenta dificultades de pago. "Tenés casi uno de cada cuatro pesos prestados que hoy están en mora", advirtió.

Menescaldi explicó que el crecimiento del endeudamiento de los hogares se produjo tras cambios en el esquema económico y financiero. Según indicó, la expansión del crédito comenzó cuando bancos y entidades financieras empezaron a ofrecer más financiamiento a las familias.

"Las familias en el nuevo esquema empezaron a recibir créditos, cosa que no ocurría en el esquema del cepo, donde la plata se la llevaba el Gobierno", sostuvo.

De acuerdo con el economista, muchos hogares recurrieron al crédito para compensar la caída de ingresos o afrontar gastos cotidianos. "Las familias empezaron a usar este mecanismo para complementar ingresos, porque faltaban ingresos. Entonces la manera de llegar a fin de mes o renovar un electrodoméstico o comprar un auto era tomar algún crédito", explicó.

El financiamiento a los hogares creció con fuerza durante 2024, aunque posteriormente comenzó a desacelerarse. "El crédito creció hasta febrero del año pasado y después, con la política monetaria más restrictiva, se empezó a estancar", indicó.

Otro factor clave que explica el aumento de la morosidad es el nivel actual de las tasas de interés. Según Menescaldi, el levantamiento del cepo cambiario implicó un escenario financiero diferente.

"Liberar el cepo implicó que las tasas de interés sean más altas. Antes los pesos se tenían que quedar en Argentina y las tasas estaban por debajo de la inflación", explicó.

En ese contexto, incluso endeudarse podía resultar conveniente. "Antes vos ganabas tomando un crédito", afirmó.

Sin embargo, la política monetaria aplicada en los últimos meses modificó ese escenario. "El gobierno utilizó tasas altas para que no se escape el dólar y no se dispare la inflación, y hoy esas tasas siguen siendo elevadas", señaló.

El director de EcoGo advirtió que, en el corto plazo, la situación podría seguir siendo compleja para las familias endeudadas. "Lo que se ve es que el nivel de mora está recrudeciendo e incluso está pasando los niveles que tuvimos en la pandemia", alertó.

Además, indicó que la debilidad de la actividad económica también afecta la capacidad de pago de los hogares. "Hoy el nivel de actividad está flojo, estancado, no está creciendo de manera significativa salvo en algunos segmentos como el agro", explicó.

En ese marco, el economista anticipó que el panorama podría mantenerse si no cambian las condiciones macroeconómicas actuales. "Si el Gobierno persiste con esta política de mantener el dólar bajo y las tasas altas, el crédito no va a poder arrancar y probablemente los niveles de mora se mantengan en estos niveles o incluso un poco más altos", concluyó.