Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: cómo afectan los feriados de marzo a los depósitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para marzo de 2026, que incluye ajustes por los feriados y días no laborables del mes. Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán sus haberes a pesar de la presencia de feriados como el 24 de marzo (Día de la Memoria) y el día no laborable del 23, que obligaron a modificar las fechas originales.

Esto implica que algunos grupos, especialmente quienes perciben haberes superiores al mínimo, verán adelantados sus depósitos para evitar demoras en la acreditación.

El cronograma oficial establece que los pagos comenzaron el 9 de marzo y se extenderán hasta el 10 de abril, dependiendo del tipo de prestación y la terminación del DNI. Además, todos los montos ya incluyen el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total mensual.

Cuánto cobran las prestaciones de ANSES en marzo

Los montos actualizados para marzo de 2026 reflejan el ajuste por movilidad y el bono adicional. La jubilación mínima alcanza los $439.600,88, compuesta por un haber base de $369.600,88 más el bono de $70.000. Por su parte, la jubilación máxima se ubica en $2.487.063,96, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedan en $328.720,62.

En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijó en $132.814 por hijo, aunque el pago efectivo es de $106.250 debido a la retención del 20% que se devuelve al presentar la libreta. La AUH por hijo con discapacidad llega a $432.461, y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se estableció en $66.414. Estos valores ya consideran el aumento del 2,88% aplicado en marzo.

Cuándo cobro ANSES: cómo queda el calendario de pagos de marzo con los feriados

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los feriados del 23 y 24 de marzo generaron cambios en las fechas originales, especialmente para quienes cobran haberes superiores al mínimo. A continuación, el detalle por grupo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo (adelantado por feriado)

DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se paga el 21 por feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 26 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 23 de marzo (se paga el 20 por feriado)

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se paga el 21 por feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 26 de marzo

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio, adopción)

Todos los DNI: del 12 de marzo al 10 de abril

ANSES ajustó el calendario original para evitar que los pagos coincidan con los feriados del 23 y 24 de marzo, días en los que los bancos no operan con normalidad. Esto afectó principalmente a los beneficiarios con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que perciben haberes superiores al mínimo, cuyos depósitos se adelantaron al viernes 20 o al lunes 23 (según el caso). El objetivo es garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes antes del inicio del fin de semana largo, sin demoras en la acreditación.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de su pago ingresando a la página oficial de ANSES, o a través de la aplicación Mi ANSES, disponible para dispositivos móviles. También es posible consultar el cronograma completo en las redes sociales oficiales del organismo. Se recomienda no esperar hasta el último día para retirar el dinero, especialmente en el caso de quienes cobran en efectivo, ya que los feriados pueden generar mayor demanda en sucursales bancarias.