ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de enero según el cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este miércoles 28 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE y la Prestación por Desempleo.

De acuerdo al cronograma vigente, este miércoles cobran los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de DNI, con pagos habilitados hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de DNI, con fecha límite de cobro hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 8 y 9.

ANSES recordó que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario y que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir los haberes.