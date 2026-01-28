  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1470 ~ $1490
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

25 C ° ST 25.34 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES: quiénes cobran este miércoles 28 de enero según el cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este miércoles 28 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE y la Prestación por Desempleo.

28 Enero de 2026 00.55

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este miércoles 28 de enero, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE y la Prestación por Desempleo.

De acuerdo al cronograma vigente, este miércoles cobran los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de DNI, con pagos habilitados hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de DNI, con fecha límite de cobro hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

Documentos terminados en 8 y 9.

ANSES recordó que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario y que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir los haberes.

Tags
Anses Catamarca Fechas de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también