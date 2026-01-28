Bonos con leves bajas y riesgo país debajo de los 500 puntos: señales de estabilidad

El riesgo país argentino continuó este miércoles su sendero descendente y se consolidó por debajo de los 500 puntos. El índice que elabora el banco JP Morgan retrocedió 10 unidades y cerró en 484 puntos, en tanto que los bonos argentinos que cotizan en el exterior registraron una variación promedio de -0,5%.

De este modo, el indicador se mantiene en valores mínimos que no se observaban desde junio de 2018. Al momento de la asunción de Javier Milei, el riesgo país se ubicaba por encima de los 1900 puntos. Desde entonces, mostró una tendencia a la baja y durante la primera parte de 2025 osciló entre las 600 y 800 unidades.

El índice había registrado un pico reciente superior a los 1400 puntos en septiembre del año pasado, tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria del oficialismo en octubre dio inicio a una nueva etapa de descenso sostenido.

Según analistas consultados por TN, la reducción del riesgo país responde a dos factores principales. A nivel internacional, se observa un mayor apetito por activos de riesgo, como los bonos argentinos, ante la expectativa de un debilitamiento del dólar. En el plano local, la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) fortaleció la confianza del mercado, mejoró la valuación de los títulos públicos y contribuyó a la baja del indicador.

Un riesgo país más bajo abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, lo que permitiría comenzar a refinanciar los vencimientos previstos para este año, con impacto directo en el financiamiento de obras y programas en provincias como Catamarca.

Cómo operaron las acciones argentinas

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior comenzaron la jornada con tendencia positiva, aunque el desempeño se tornó mixto con el avance de las operaciones. Al cierre de Wall Street, las mayores caídas correspondieron a BBVA (-3,5%), Cresud (-3%) y Edenor (-2,8%).

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 0,4% medido en pesos.

Dólar: así cotizó este miércoles 28 de enero

El dólar oficial se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación y cerró a $1465. En el segmento mayorista, la divisa avanzó $2 y finalizó en $1444,50, por debajo del techo de $1561,03 establecido por el régimen de bandas cambiarias para la jornada.

Durante enero, el Banco Central compró US$1049 millones para recomponer reservas, que este martes alcanzaron los US$46.159 millones.

En tanto, las cotizaciones financieras operaron con relativa estabilidad: el dólar MEP cerró a $1462,35 y el contado con liquidación se negoció a $1506,26.