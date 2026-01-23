ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de enero

La ANSES informó el cronograma de pagos correspondiente a este viernes 23 de enero, que incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del SUAF y otros beneficios.

A continuación, quiénes cobran hoy según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de DNI: cobran hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de DNI: cobran hasta el 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3.