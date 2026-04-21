Anticipo de aguinaldo: quiénes pueden pedirlo y dónde

Desde el pasado lunes 20 de abril, un grupo específico de trabajadores cuenta con la posibilidad de acceder a un anticipo de aguinaldo, una herramienta que permite cobrar antes de tiempo una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). Esta alternativa se presenta como un mecanismo voluntario orientado a facilitar liquidez antes de la fecha habitual de pago, que se concreta junto al salario de junio.

La iniciativa no alcanza a la totalidad de los trabajadores, sino que está dirigida a un universo determinado. Podrán acceder únicamente los empleados públicos de Chaco, trabajadores de empresas del Estado y clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). De este modo, se delimita claramente el alcance de la medida, que combina una política financiera con una estrategia de alivio económico.

El carácter voluntario es uno de los aspectos centrales del sistema. Cada trabajador podrá decidir si utiliza o no esta opción, sin que exista obligatoriedad ni impacto sobre quienes opten por no adherir. En este sentido, el mecanismo se presenta como una herramienta disponible, pero no impuesta.

Objetivo: aliviar gastos y estimular el consumo

El anticipo de aguinaldo se enmarca en una lógica orientada a generar un doble efecto. Por un lado, busca aliviar los gastos inmediatos de los trabajadores, permitiendo contar con recursos anticipados en un contexto donde las erogaciones pueden concentrarse antes de mitad de año. Por otro, apunta a movilizar el consumo dentro de la economía, habilitando mayor circulación de dinero en el corto plazo.

Esta combinación de objetivos posiciona a la medida como un instrumento que trasciende lo individual para proyectarse sobre la dinámica económica general. Sin embargo, su implementación mantiene un esquema acotado en términos de beneficiarios, lo que refuerza su carácter focalizado.

Cómo funciona el anticipo de aguinaldo

Uno de los puntos clave para comprender el alcance de esta herramienta es su naturaleza financiera. El anticipo de aguinaldo no constituye un ingreso adicional, sino que se trata de un crédito de acceso rápido.

En términos prácticos, el banco adelanta una parte del aguinaldo que el trabajador recibirá más adelante. Ese monto será posteriormente descontado cuando se efectivice el pago formal del SAC junto al salario correspondiente.

Entre las características principales del sistema se destacan:

Adelanto de una parte del Sueldo Anual Complementario .

. Descuento automático al momento del cobro oficial del aguinaldo .

. Acreditación rápida del monto solicitado .

. Acceso voluntario para los trabajadores habilitados.

Este esquema permite disponer de dinero de manera inmediata, pero sin modificar el monto total que el trabajador percibirá en concepto de aguinaldo, ya que se trata de un adelanto y no de un beneficio adicional.

Modalidades y pasos para solicitarlo

El proceso para acceder al anticipo fue diseñado bajo una modalidad digital, con el objetivo de simplificar la gestión y reducir los tiempos de tramitación. La operatoria se caracteriza por su rapidez y accesibilidad dentro de las plataformas disponibles.

Los trabajadores que cumplan con los requisitos podrán realizar la solicitud a través de distintas vías:

Plataforma NBCH24 online banking .

. Aplicación oficial del banco .

. Cajeros automáticos.

El trámite es descrito como simple y directo, lo que facilita que los usuarios puedan completar la gestión sin necesidad de procedimientos complejos. Una vez realizada la solicitud, el monto correspondiente se acredita de manera rápida, permitiendo su utilización casi inmediata.

Una herramienta opcional

El anticipo de aguinaldo se presenta, en definitiva, como una herramienta financiera de acceso ágil que permite anticipar ingresos en un momento específico del año. Su implementación, limitada a determinados sectores, combina el uso de tecnología digital con una lógica de decisión individual.

La posibilidad de acceder a estos fondos antes del pago formal del SAC ofrece una alternativa concreta para quienes necesiten liquidez en el corto plazo. Al mismo tiempo, mantiene su carácter de crédito, con el correspondiente descuento posterior, lo que define claramente su funcionamiento y alcance dentro del esquema económico planteado.