El dólar subió por segundo día consecutivo: a cuánto cerró este lunes

El Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir en el mercado cambiario este lunes con una compra de 131 millones de dólares, reafirmando su estrategia de fortalecimiento de reservas. Con esta operación, la entidad alcanzó un total de 45.747 millones de dólares, consolidando una tendencia de acumulación sostenida.

Este desempeño no es menor: el organismo ya ha logrado superar el 50% de la meta de compra de divisas prevista para todo 2026, un dato que refleja tanto la intensidad de las intervenciones como el ritmo de captación de dólares en lo que va del año.

La operación se concretó a un tipo de cambio minorista promedio vendedor de $1.397,086, lo que ubica la intervención en línea con los valores predominantes del mercado formal.

Las cotizaciones del dólar: un mapa diverso

El cierre de la jornada del lunes 20 de abril dejó en evidencia la coexistencia de múltiples referencias cambiarias, cada una con dinámicas propias. A continuación, el detalle de las principales cotizaciones:

Dólar oficial Compra: $1.350 Venta: $1.400

Dólar blue Compra: $1.390 Venta: $1.410

Dólar MEP Compra: $1.414,50 Venta: $1.419

Dólar Contado con Liquidación (CCL) Compra: $1.466,10 Venta: $1.467

Dólar tarjeta (Sin datos adicionales consignados en la información base)



Estas cifras reflejan una brecha entre los distintos tipos de cambio, con el dólar oficial en el extremo inferior y las variantes financieras —como el MEP y el CCL— ubicándose en niveles superiores.

La dinámica de reservas: un objetivo en marcha

El hecho de que el BCRA haya superado la mitad de su meta anual de compras en apenas el transcurso parcial de 2026 marca un elemento central dentro de su política monetaria. La acumulación de reservas se posiciona como un eje estratégico, no solo por su impacto directo en la estabilidad cambiaria, sino también por su rol en la capacidad de intervención futura del organismo.

El volumen alcanzado de 45.747 millones de dólares funciona como un indicador concreto del avance en esa dirección. La compra puntual de 131 millones en una sola jornada refuerza la idea de una intervención activa y constante.

Tipos de cambio: señales del mercado

El comportamiento de las diferentes cotizaciones del dólar ofrece una lectura complementaria sobre el escenario económico:

El dólar oficial mantiene valores más contenidos, alineados con la política cambiaria formal.

mantiene valores más contenidos, alineados con la política cambiaria formal. El dólar blue se ubica levemente por encima, reflejando la dinámica del mercado informal.

se ubica levemente por encima, reflejando la dinámica del mercado informal. Las variantes financieras, como el MEP y el CCL, presentan valores más elevados, lo que evidencia la presión en los segmentos donde operan inversores y empresas.

Esta dispersión de precios configura un sistema de referencias múltiples, donde cada tipo de cambio cumple una función específica dentro del entramado económico.

Un escenario en evolución

La jornada del lunes no solo marca el inicio de una nueva semana de operaciones, sino también la continuidad de una política clara: la acumulación de divisas como herramienta central del Banco Central. El ritmo de compras, sumado al nivel alcanzado en reservas, configura un panorama donde la autoridad monetaria busca consolidar su posición frente a las tensiones cambiarias.

En paralelo, las distintas cotizaciones del dólar continúan ofreciendo una radiografía detallada del mercado, con diferencias que permiten observar cómo se distribuyen las expectativas y las operaciones en cada segmento.

En este contexto, los datos de la jornada no solo aportan cifras concretas, sino que delinean una tendencia sostenida en la gestión de reservas y en la dinámica del mercado cambiario argentino durante 2026.