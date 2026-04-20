Atención jubilados de Catamarca: quiénes no cobrarán el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados durante abril de 2026. Sin embargo, lejos de tratarse de un beneficio universal, el esquema mantiene su lógica selectiva: no todos los beneficiarios lo percibirán en su totalidad, y en numerosos casos el monto será ajustado de manera proporcional.

El bono, que funciona como un complemento a los haberes previsionales, está sujeto a un sistema de ingresos que define quiénes acceden al total, quiénes reciben una parte y quiénes quedan directamente excluidos. Esta segmentación se vuelve clave en un contexto donde los haberes también experimentan una actualización mensual.

Aumento del 2,90% y nuevo piso de ingresos

En abril, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,90%, lo que impacta directamente en los montos finales percibidos por los beneficiarios. Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $380.319,31, cifra que funciona como referencia central para la asignación del bono.

Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo alcanzan un ingreso total de $450.319,31‬, estableciendo además el tope máximo para acceder al beneficio completo o proporcional.

Quiénes acceden al bono completo

El bono completo de $70.000 está dirigido a los sectores más vulnerables del sistema previsional, es decir, aquellos cuyos ingresos se ubican en el nivel mínimo o en las escalas más bajas.

Este grupo incluye:

Jubilados del sistema general con haber mínimo

Pensionados , como beneficiarios de: Pensiones No Contributivas (PNC) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

, como beneficiarios de: Titulares con ingresos equivalentes al haber mínimo

Una característica central del esquema es su asignación automática: el bono se deposita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Montos finales con el bono en abril

Con la actualización del 2,90% y la incorporación del bono extraordinario, los ingresos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima :

$380.319,31 + $70.000 = $450.319,31

: $380.319,31 + $70.000 = Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) :

$304.255,44 + $70.000 = $374.255,44

: $304.255,44 + $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC) :

$266.223,52 + $70.000 = $336.223,52

: $266.223,52 + $70.000 = Pensión Madre de 7 hijos:

$380.319,31 + $70.000 = $450.319,31

Estos valores reflejan cómo el bono actúa como un mecanismo de refuerzo directo, elevando los ingresos hasta un umbral común.

Bono proporcional: cómo funciona el esquema intermedio

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo pero inferiores al tope de $450.319,31, el bono no desaparece, pero se ajusta. En estos casos, se liquida un monto proporcional que permite completar el ingreso total hasta alcanzar ese límite.

Este mecanismo busca evitar saltos bruscos entre quienes cobran el mínimo y quienes lo superan levemente, garantizando una transición más equilibrada dentro del sistema.

Quiénes quedan excluidos del beneficio

El esquema también define con claridad los sectores que no accederán al bono extraordinario en abril. Quedan excluidos:

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31

Titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superen ese límite

que superen ese límite Beneficiarios con más de un haber previsional, cuando la suma total exceda el tope establecido

Esta exclusión responde a la lógica distributiva del refuerzo, orientado principalmente a los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Un esquema que combina actualización y segmentación

La continuidad del bono de $70.000 en abril de 2026 confirma una política basada en dos ejes: por un lado, la actualización periódica de los haberes mediante incrementos porcentuales, y por otro, la implementación de refuerzos focalizados.

El resultado es un esquema donde el ingreso final depende no solo del haber base, sino también de la ubicación del beneficiario dentro de la escala previsional. En este contexto, el bono sigue siendo una herramienta clave, aunque cada vez más condicionada por los límites establecidos.

Con el nuevo aumento y los topes definidos, abril presenta un escenario donde la combinación entre ajuste y segmentación determina el alcance real del beneficio, consolidando un sistema que prioriza a quienes se encuentran en la base de la pirámide previsional.