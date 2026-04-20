El Gobierno fija reintegros para garrafas y establece un precio base de referencia

El Gobierno encabezado por Javier Milei avanzó en la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos que redefine la asistencia para los usuarios de garrafas. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, donde la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La normativa, establecida mediante la Disposición 1/2026, introduce un mecanismo específico para los usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en envases de 10 kilos. El objetivo es canalizar la asistencia económica de manera directa, focalizada y vinculada al consumo, en línea con los criterios definidos por el nuevo esquema energético.

Cómo funcionará el sistema de reintegros

El nuevo modelo establece que los usuarios que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán acceder a una asistencia económica que se acreditará mediante reintegros. Este sistema reemplaza otros mecanismos de subsidio y busca ordenar la distribución del beneficio a partir de criterios definidos por la normativa vigente.

El esquema contempla un calendario de cobertura que varía según la época del año, con el objetivo de adaptarse a los niveles de consumo.

Los principales puntos del sistema son el reintegro por dos garrafas mensuales durante el período comprendido entre abril y septiembre; reintegro por una garrafa mensual durante el resto del año y finalmente la aplicación exclusiva para envases de 10 kilos de GLP.

Este diseño introduce una diferenciación estacional en la asistencia, estableciendo mayores niveles de cobertura durante los meses en los que se presume una mayor demanda.

Montos y actualización del beneficio

En cuanto al valor de la asistencia, la disposición fijó un monto inicial de $9.593 por garrafa, que será el parámetro base del reintegro. Este valor no es estático, ya que la normativa prevé la posibilidad de actualizaciones periódicas.

Las modificaciones en el monto estarán sujetas a variables específicas definidas por la autoridad energética:

Precio del butano

Costos asociados al suministro

Parámetros establecidos por la Secretaría de Energía

Este mecanismo de actualización busca mantener la correspondencia entre el subsidio y la evolución de los costos del sector, ajustando el beneficio en función de las condiciones del mercado.

Modalidad de pago y herramientas digitales

El sistema de asistencia será instrumentado mediante depósitos directos en cuentas bancarias, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad en la asignación de los recursos. En este proceso, tendrá un rol central el Banco de la Nación Argentina, que facilitará la operatoria a través de herramientas digitales interoperables.

Además, la normativa contempla la posibilidad de que otras entidades financieras se sumen al sistema en el futuro, ampliando las opciones disponibles para los beneficiarios.

El esquema también prevé el uso de billeteras digitales, lo que introduce una modalidad de pago más flexible y acorde a las nuevas dinámicas de acceso a servicios financieros.

Requisitos de acceso y conformación del padrón

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios. Este procedimiento permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La inscripción en el ReSEF es un requisito indispensable para la asignación de la asistencia, ya que a partir de esa información se determinará la elegibilidad de los hogares.

En este proceso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un rol complementario, aportando datos sobre los ingresos de los hogares. Esta información será utilizada para evaluar la inclusión dentro del esquema y asegurar que el beneficio llegue a los sectores correspondientes.