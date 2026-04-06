Aprueban inversión de US$ 251 millones de Río Tinto para expandir el litio en Catamarca

El Gobierno nacional formalizó este lunes la aprobación de la solicitud presentada por Minera del Altiplano para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando así una inversión de US$ 251 millones destinada a la expansión de la explotación de litio en la formación Salar del Hombre Muerto, ubicada en la provincia de Catamarca.

La medida representa un paso estratégico para uno de los desarrollos mineros más relevantes del país, ya que el desembolso estará orientado a ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio del proyecto Fénix, uno de los activos históricos de la compañía en territorio catamarqueño.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, documento que estableció como fecha de adhesión al régimen el 25 de marzo de 2026.

Más producción en el Salar del Hombre Muerto

La iniciativa aprobada, denominada oficialmente "Expansión Fase 1B", tiene como meta técnica incrementar la producción anual de carbonato de litio del proyecto Fénix. Actualmente, la capacidad del emprendimiento se ubica en 28.500 toneladas anuales, mientras que el plan prevé elevar ese volumen a 38.000 toneladas por año.

Esto implica un aumento concreto de:

9.500 toneladas anuales adicionales

Nuevas plantas de procesamiento

Perforación de pozos

Infraestructura energética complementaria

El objetivo central es fortalecer la capacidad exportadora del sector minero, en un contexto donde el litio ocupa un lugar clave dentro de la matriz de inversiones vinculadas a la transición energética.

Cronograma de obras y puesta en marcha

De acuerdo con el cronograma aprobado, las obras de construcción se extenderán hasta noviembre de 2026, aunque el esquema prevé que el inicio de la operación comercial se concrete en julio de ese mismo año.

La empresa declaró una inversión total en activos de US$ 251.321.494, cifra que supera ampliamente el umbral requerido por el régimen. Además, el plan establece que durante el primer año se desembolsarán más de US$ 92,6 millones, superando el mínimo exigido por la normativa vigente.

Otro punto destacado del esquema aprobado es el componente de integración territorial, ya que el 60% de los gastos en bienes, obras e infraestructura estará destinado a proveedores locales, un dato que refuerza el impacto económico indirecto del proyecto en la cadena de valor regional.

Rio Tinto

La aprobación de esta nueva inversión se inscribe en un proceso más amplio de consolidación de Rio Tinto dentro del mapa argentino del litio. A comienzos de marzo, la compañía concretó su primera exportación de carbonato de litio desde el proyecto Rincón, en Salta, con un envío inicial de:

200 toneladas

10 contenedores

Salida desde el Puerto de Buenos Aires

Destino: Shanghái, China

Ese embarque marcó un nuevo hito en la estrategia de la minera angloaustraliana en el país, ampliando su presencia exportadora. Con este escenario, la empresa ya cuenta con operaciones activas o en expansión en Catamarca, Jujuy y Salta.

Argentina, eje estratégico

La expansión de Fénix y el avance simultáneo de otros proyectos confirman que Argentina ocupa un rol central en la estrategia global de litio de Rio Tinto, compañía con presencia en el país desde hace casi tres décadas.

Además del proyecto Fénix en Catamarca, la firma opera en Rincón (Salta), Olaroz (Jujuy) y Sal de Vida, con inicio de producción previsto para 2026. En paralelo, el proyecto Rincón avanza hacia una capacidad de 3.000 toneladas anuales en su etapa actual, mientras la compañía proyecta una fuerte expansión.

En ese marco, Rio Tinto ya había sido la primera empresa en acceder a los beneficios del RIGI, con un plan de escala mucho mayor para llevar la producción hasta 60.000 toneladas anuales, respaldado por una inversión de US$ 2.700 millones.

Ese proceso sumó recientemente un fuerte respaldo financiero con US$ 1.175 millones provenientes de organismos internacionales, entre ellos el CFI, el BID Invest, EFA y JBIC.

Catamarca fortalece su perfil minero

La aprobación de la inversión por US$ 251 millones en el Salar del Hombre Muerto vuelve a ubicar a Catamarca en el centro del desarrollo del litio argentino.

La ampliación del proyecto Fénix no solo incrementará la producción, sino que profundizará el papel de la provincia dentro de una industria estratégica para las exportaciones, la captación de divisas y la articulación con proveedores locales.

Con esta luz verde al RIGI, el desarrollo minero de Catamarca suma un nuevo impulso dentro de una hoja de ruta que posiciona al litio como uno de los motores económicos más relevantes del país.



