ARCA difundió el calendario completo de impuestos que vencen en mayo de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de obligaciones fiscales de mayo de 2026 para personas físicas y jurídicas, un esquema que también impacta a contribuyentes de Catamarca. El cronograma presenta modificaciones por los feriados nacionales del 1 y 25 de mayo. El Monotributo tendrá como fecha límite de pago el miércoles 20 para todas las CUIT.

Semana del 4 al 8 de mayo

Trabajadores autónomos

CUIT 0-1-2-3: martes 5 de mayo (abril 2026).

CUIT 4-5-6: miércoles 6 de mayo.

CUIT 7-8-9: jueves 7 de mayo.

Convenio Multilateral - Retenciones y percepciones

SIRTAC pago 2ª quincena abril: miércoles 6.

SIRTAC presentación: viernes 8.

Régimen General e-ARCiBA (DDJJ y pago período 4° 2026): jueves 7.

Semana del 11 al 15 de mayo

Facturas "A", "A" con leyenda y "M"

Información de retenciones de abril e ingreso 2ª quincena abril:

CUIT 0-1-2-3: lunes 11.

CUIT 4-5-6: martes 12.

CUIT 7-8-9: miércoles 13.

Anticipos y DDJJ de Sociedades

Anticipos según cierres feb-nov 2026: 13 al 15 de mayo según CUIT.

Ganancias Sociedades (presentación cierre dic/2025): 13 al 15.

Ingreso del saldo: 14 y 15.

Establecimientos permanentes - tasa adicional remesas exterior: viernes 15.

SISA (agrícola)

Información e ingreso de retenciones de abril y marzo según CUIT: 11 al 13.

Otros vencimientos clave

Declaración jurada cigarrillos (21 al 30/04): viernes 15.

SIRE DDJJ abril: 11 al 13.

SICORE DDJJ y retenciones: 11 al 13.

DDJJ empleadores abril: 11 al 13.

Casas particulares: aporte obligatorio 11 y voluntario 15.

Convenio multilateral Ingresos Brutos CABA: viernes 15.

Impuesto de Sellos agentes: lunes 11.

Semana del 18 al 22 de mayo

Facturas "A" y "M" (ingreso 1ª quincena mayo)

CUIT 0-1-2-3: jueves 21.

CUIT 4-5-6: viernes 22.

Ganancias sociedades

CUIT 7-8-9 ingreso saldo: lunes 18.

SISA

Ingreso retenciones 1ª quincena mayo (CUIT 0-6): 21 y 22.

Cigarrillos y DDJJ varias

Cigarrillos (1 al 10/05): miércoles 20.

DDJJ y pago abril (excepto cigarrillos): 18 al 20.

Monotributo

Todas las CUIT: miércoles 20 de mayo.

SIRE y SICORE (pagos a cuenta y retenciones)

21 y 22 según CUIT.

SIRTAC

Pago y presentación 1ª quincena mayo: viernes 22.

Semana del 25 al 29 de mayo

Facturas "A" y "M"

CUIT 7-8-9 ingreso 1ª quincena mayo: martes 26.

Presentaciones contables y servicios digitales

Memoria y estados contables cierre nov/2025: viernes 29.

Percepciones servicios digitales exterior: viernes 29.

SISA y Cigarrillos

SISA CUIT 7-8-9 ingreso retenciones: martes 26.

Cigarrillos (11 al 20/05): miércoles 27.

SIRE y SICORE

Pagos y retenciones CUIT 7-9: martes 26.

Declaraciones F.2668 e Informe Maestro

Vencimientos entre el 26 y el 29 según terminación de CUIT.

Autónomos

Recategorización anual: viernes 29 de mayo.

El cronograma incluye la totalidad de las obligaciones impositivas previstas para mayo, con impacto directo en monotributistas, trabajadores autónomos, empleadores y empresas de todo el país.