  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1380 ~ $1400
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

18 C ° ST 18.02 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ARCA difundió el calendario completo de impuestos que vencen en mayo de 2026

El cronograma incluye obligaciones para monotributistas, autónomos, empleadores y sociedades. Los vencimientos se ajustan por los feriados del 1 y 25 de mayo.

2 Mayo de 2026 08.45

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de obligaciones fiscales de mayo de 2026 para personas físicas y jurídicas, un esquema que también impacta a contribuyentes de Catamarca. El cronograma presenta modificaciones por los feriados nacionales del 1 y 25 de mayo. El Monotributo tendrá como fecha límite de pago el miércoles 20 para todas las CUIT.

Semana del 4 al 8 de mayo

Trabajadores autónomos

  • CUIT 0-1-2-3: martes 5 de mayo (abril 2026).
  • CUIT 4-5-6: miércoles 6 de mayo.
  • CUIT 7-8-9: jueves 7 de mayo.

Convenio Multilateral - Retenciones y percepciones

  • SIRTAC pago 2ª quincena abril: miércoles 6.
  • SIRTAC presentación: viernes 8.
  • Régimen General e-ARCiBA (DDJJ y pago período 4° 2026): jueves 7.

Semana del 11 al 15 de mayo

Facturas "A", "A" con leyenda y "M"

Información de retenciones de abril e ingreso 2ª quincena abril:

  • CUIT 0-1-2-3: lunes 11.
  • CUIT 4-5-6: martes 12.
  • CUIT 7-8-9: miércoles 13.

Anticipos y DDJJ de Sociedades

  • Anticipos según cierres feb-nov 2026: 13 al 15 de mayo según CUIT.
  • Ganancias Sociedades (presentación cierre dic/2025): 13 al 15.
  • Ingreso del saldo: 14 y 15.
  • Establecimientos permanentes - tasa adicional remesas exterior: viernes 15.

SISA (agrícola)

Información e ingreso de retenciones de abril y marzo según CUIT: 11 al 13.

Otros vencimientos clave

  • Declaración jurada cigarrillos (21 al 30/04): viernes 15.
  • SIRE DDJJ abril: 11 al 13.
  • SICORE DDJJ y retenciones: 11 al 13.
  • DDJJ empleadores abril: 11 al 13.
  • Casas particulares: aporte obligatorio 11 y voluntario 15.
  • Convenio multilateral Ingresos Brutos CABA: viernes 15.
  • Impuesto de Sellos agentes: lunes 11.

Semana del 18 al 22 de mayo

Facturas "A" y "M" (ingreso 1ª quincena mayo)

  • CUIT 0-1-2-3: jueves 21.
  • CUIT 4-5-6: viernes 22.

Ganancias sociedades

  • CUIT 7-8-9 ingreso saldo: lunes 18.

SISA

Ingreso retenciones 1ª quincena mayo (CUIT 0-6): 21 y 22.

Cigarrillos y DDJJ varias

  • Cigarrillos (1 al 10/05): miércoles 20.
  • DDJJ y pago abril (excepto cigarrillos): 18 al 20.

Monotributo

  • Todas las CUIT: miércoles 20 de mayo.

SIRE y SICORE (pagos a cuenta y retenciones)

  • 21 y 22 según CUIT.

SIRTAC

  • Pago y presentación 1ª quincena mayo: viernes 22.

Semana del 25 al 29 de mayo

Facturas "A" y "M"

  • CUIT 7-8-9 ingreso 1ª quincena mayo: martes 26.

Presentaciones contables y servicios digitales

  • Memoria y estados contables cierre nov/2025: viernes 29.
  • Percepciones servicios digitales exterior: viernes 29.

SISA y Cigarrillos

  • SISA CUIT 7-8-9 ingreso retenciones: martes 26.
  • Cigarrillos (11 al 20/05): miércoles 27.

SIRE y SICORE

  • Pagos y retenciones CUIT 7-9: martes 26.

Declaraciones F.2668 e Informe Maestro

Vencimientos entre el 26 y el 29 según terminación de CUIT.

Autónomos

  • Recategorización anual: viernes 29 de mayo.

El cronograma incluye la totalidad de las obligaciones impositivas previstas para mayo, con impacto directo en monotributistas, trabajadores autónomos, empleadores y empresas de todo el país.

Tags
ARCA Cronograma impuestos mayo pagos

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también