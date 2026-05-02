ARCA difundió el calendario completo de impuestos que vencen en mayo de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de obligaciones fiscales de mayo de 2026 para personas físicas y jurídicas, un esquema que también impacta a contribuyentes de Catamarca. El cronograma presenta modificaciones por los feriados nacionales del 1 y 25 de mayo. El Monotributo tendrá como fecha límite de pago el miércoles 20 para todas las CUIT.
Semana del 4 al 8 de mayo
Trabajadores autónomos
- CUIT 0-1-2-3: martes 5 de mayo (abril 2026).
- CUIT 4-5-6: miércoles 6 de mayo.
- CUIT 7-8-9: jueves 7 de mayo.
Convenio Multilateral - Retenciones y percepciones
- SIRTAC pago 2ª quincena abril: miércoles 6.
- SIRTAC presentación: viernes 8.
- Régimen General e-ARCiBA (DDJJ y pago período 4° 2026): jueves 7.
Semana del 11 al 15 de mayo
Facturas "A", "A" con leyenda y "M"
Información de retenciones de abril e ingreso 2ª quincena abril:
- CUIT 0-1-2-3: lunes 11.
- CUIT 4-5-6: martes 12.
- CUIT 7-8-9: miércoles 13.
Anticipos y DDJJ de Sociedades
- Anticipos según cierres feb-nov 2026: 13 al 15 de mayo según CUIT.
- Ganancias Sociedades (presentación cierre dic/2025): 13 al 15.
- Ingreso del saldo: 14 y 15.
- Establecimientos permanentes - tasa adicional remesas exterior: viernes 15.
SISA (agrícola)
Información e ingreso de retenciones de abril y marzo según CUIT: 11 al 13.
Otros vencimientos clave
- Declaración jurada cigarrillos (21 al 30/04): viernes 15.
- SIRE DDJJ abril: 11 al 13.
- SICORE DDJJ y retenciones: 11 al 13.
- DDJJ empleadores abril: 11 al 13.
- Casas particulares: aporte obligatorio 11 y voluntario 15.
- Convenio multilateral Ingresos Brutos CABA: viernes 15.
- Impuesto de Sellos agentes: lunes 11.
Semana del 18 al 22 de mayo
Facturas "A" y "M" (ingreso 1ª quincena mayo)
- CUIT 0-1-2-3: jueves 21.
- CUIT 4-5-6: viernes 22.
Ganancias sociedades
- CUIT 7-8-9 ingreso saldo: lunes 18.
SISA
Ingreso retenciones 1ª quincena mayo (CUIT 0-6): 21 y 22.
Cigarrillos y DDJJ varias
- Cigarrillos (1 al 10/05): miércoles 20.
- DDJJ y pago abril (excepto cigarrillos): 18 al 20.
Monotributo
- Todas las CUIT: miércoles 20 de mayo.
SIRE y SICORE (pagos a cuenta y retenciones)
- 21 y 22 según CUIT.
SIRTAC
- Pago y presentación 1ª quincena mayo: viernes 22.
Semana del 25 al 29 de mayo
Facturas "A" y "M"
- CUIT 7-8-9 ingreso 1ª quincena mayo: martes 26.
Presentaciones contables y servicios digitales
- Memoria y estados contables cierre nov/2025: viernes 29.
- Percepciones servicios digitales exterior: viernes 29.
SISA y Cigarrillos
- SISA CUIT 7-8-9 ingreso retenciones: martes 26.
- Cigarrillos (11 al 20/05): miércoles 27.
SIRE y SICORE
- Pagos y retenciones CUIT 7-9: martes 26.
Declaraciones F.2668 e Informe Maestro
Vencimientos entre el 26 y el 29 según terminación de CUIT.
Autónomos
- Recategorización anual: viernes 29 de mayo.
El cronograma incluye la totalidad de las obligaciones impositivas previstas para mayo, con impacto directo en monotributistas, trabajadores autónomos, empleadores y empresas de todo el país.