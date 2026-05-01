El Gobierno oficializó aumentos escalonados para empleadas domésticas hasta julio

El Gobierno nacional avanzó en la definición de un nuevo esquema de actualización salarial para el personal de casas particulares, tras una reunión plenaria de la comisión del sector en la que participaron representantes de trabajadoras y empleadores. El entendimiento fue anunciado por el Ministerio de Capital Humano, que comunicó la oficialización de incrementos que regirán hasta julio de 2026.

El acuerdo establece una serie de subas acumulativas sobre los salarios mínimos, distribuidas en cuatro tramos consecutivos. Según se detalló, los incrementos serán del 1,8% para abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio, configurando un esquema progresivo que impactará de manera escalonada en los ingresos del sector.

Este mecanismo busca sostener una actualización periódica en un contexto económico que exige revisiones constantes, particularmente en actividades caracterizadas por una alta sensibilidad frente a la evolución de los precios y el poder adquisitivo.

Incorporación de sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la definición sobre las sumas no remunerativas, cuya integración se realizará de manera gradual. De acuerdo con lo informado oficialmente, el proceso se estructurará en dos etapas:

El 50% correspondiente a marzo será incorporado en abril.

será incorporado en abril. El 50% restante se integrará en julio.

Este esquema de incorporación progresiva apunta a consolidar esos montos dentro de la estructura salarial, lo que tiene implicancias tanto en los ingresos efectivos de las trabajadoras como en la base de cálculo de otros conceptos laborales.

Adicional por zona desfavorable

El acuerdo también incluyó una modificación en el adicional por zona desfavorable, un componente clave en determinadas regiones del país. En este sentido, se dispuso que dicho adicional quede fijado en un 31% sobre los salarios mínimos de todas las categorías, con vigencia a partir del 1° de abril.

Este ajuste impacta directamente en las remuneraciones de quienes prestan servicios en zonas alcanzadas por esta condición, reforzando la diferenciación salarial en función del contexto geográfico.

Salarios mínimos y margen de negociación

Desde la cartera laboral se enfatizó que los valores establecidos en el acuerdo corresponden a los salarios mínimos legales, enmarcados dentro del concepto de "salario dinámico". Esta definición no es menor, ya que habilita la posibilidad de que las partes —trabajadoras y empleadores— negocien condiciones superiores a las fijadas oficialmente.

En este marco, el esquema acordado funciona como un piso de referencia, sobre el cual pueden establecerse mejoras adicionales en función de las particularidades de cada relación laboral.

Próxima revisión

Como parte del entendimiento, se resolvió convocar a una nueva reunión de la comisión en julio, con el objetivo de evaluar la evolución de los ingresos del sector. Esta instancia de revisión se inscribe en un escenario económico caracterizado por su volatilidad, donde la actualización de los salarios se vuelve un elemento central.

Desde el Ministerio de Capital Humano se reafirmó el compromiso con la negociación colectiva como herramienta clave para la definición de las condiciones laborales. En ese sentido, la cartera conducida por Sandra Pettovello destacó la importancia de sostener espacios de diálogo que permitan monitorear y ajustar las variables salariales en función de la realidad económica.

Claves del acuerdo

El nuevo esquema definido para el personal de casas particulares contempla los siguientes puntos principales:

Incrementos acumulativos: 1,8% en abril 1,6% en mayo 1,5% en junio 1,4% en julio

Sumas no remunerativas: 50% se incorpora en abril 50% restante se incorpora en julio

Zona desfavorable: Adicional del 31% sobre salarios mínimos Vigencia desde el 1° de abril

Revisión: Nueva reunión de la comisión en julio



El acuerdo traza así una hoja de ruta para los próximos meses, con actualizaciones mensuales y una instancia de revisión programada, en un intento por sostener el poder adquisitivo dentro de un sector clave del empleo doméstico.