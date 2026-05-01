El riesgo país perforó los 540 puntos y las acciones argentinas cayeron más de 5%

El mes de abril concluyó con resultados mixtos en los principales índices bursátiles de Nueva York, marcando el inicio del mes de mayo con tendencias dispares en los mercados. El S&P 500 y el Nasdaq, dos de los principales indicadores de Wall Street, lograron ganancias significativas al cierre de la jornada del 1 de mayo. El S&P 500 avanzó un 0,3%, mientras que el Nasdaq subió un 1%, ambos impulsados por sectores clave de la economía digital y tecnológica. Sin embargo, el Dow Jones experimentó un retroceso del 0,3%, lo que subraya la volatilidad de los mercados internacionales.

A pesar de las caídas puntuales de algunos de los índices, abril cerró con cifras históricas para los tres indicadores más relevantes de la Bolsa neoyorquina. El S&P 500 anotó su mayor aumento porcentual desde noviembre de 2020, mientras que el Nasdaq registró su mejor desempeño desde abril de 2020. El Dow Jones, por su parte, logró su mayor incremento desde noviembre de 2024. Estos resultados muestran una notable recuperación en los mercados estadounidenses después de meses de incertidumbre económica global.

Día del Trabajador en Buenos Aires: Feriado y Ausencia de Operaciones Locales

En la Bolsa porteña, el 1 de mayo no se registraron operaciones debido al feriado por el Día del Trabajador, una fecha clave que detuvo momentáneamente la actividad financiera en Argentina. Esta pausa laboral se produjo en un contexto donde no se reportaron movimientos financieros importantes en los mercados locales. Sin embargo, el comportamiento de los indicadores internacionales y los datos sobre el riesgo país y las reservas del Banco Central fueron temas clave en los informes de la semana.

El Banco Central y la Evolución de las Reservas Internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su política de acumulación de reservas, comprando US$390 millones durante la semana. No obstante, las reservas totales experimentaron una caída y se ubicaron en US$44.483 millones al cierre de la jornada. A pesar de la baja en las reservas, la estabilidad del flujo de divisas se mantuvo gracias a las colocaciones de deuda, que ascendieron a US$1.700 millones durante el mes de abril. Desde las elecciones, las colocaciones alcanzaron los US$10.400 millones, lo que generó un saldo favorable para la economía argentina.

Según el informe de GMA Capital Research, el tipo de cambio retrocedió un 1,1% en promedio con respecto al mes previo, lo que permitió que las reservas netas (a valor de mercado) volvieran a terreno positivo, alcanzando los US$672 millones al 28 de abril. Este avance es un indicio de la estabilidad económica que el Gobierno busca fomentar, aunque los desafíos siguen siendo evidentes ante la presión inflacionaria y la demanda de divisas.

Bonos Soberanos y el Riesgo País: Un Comportamiento Positivo

En el ámbito de los bonos soberanos, el comportamiento fue positivo. Todas las especies de bonos operaron con ganancias, destacándose los Bonar, que promediaron un 0,7% de crecimiento, y los Globales, que aumentaron un 2%. Este desempeño favorable fue clave para la caída del riesgo país argentino, que anotó una disminución de 28 unidades, alcanzando los 539 puntos básicos, lo que representó una caída del 3,9%. Este retroceso fue particularmente significativo, ya que el riesgo país perforó por primera vez la barrera de los 540 puntos, un umbral psicológico que podría indicar una mejora en la percepción internacional sobre la estabilidad de la deuda argentina.

Este comportamiento positivo de los bonos soberanos y la caída del riesgo país reflejan un clima de mayor confianza en los mercados internacionales hacia la economía argentina, en contraste con los altibajos experimentados en el mercado de acciones. Sin embargo, a pesar de este retroceso en el riesgo país, la incertidumbre sigue presente, especialmente por los factores internos de la economía argentina.

El Mercado de ADRs: La Caída de las Acciones Argentinas en Wall Street

En cuanto a los ADRs (American Depositary Receipts), los papeles de las empresas argentinas que cotizan en las bolsas extranjeras, el desempeño no fue favorable. La mayoría de las acciones registraron caídas, destacando la de Edenor, que retrocedió un 5,2%. Otras acciones argentinas operaron con pérdidas que oscilaron entre el 1% y el 4%, lo que refleja la incertidumbre que afecta a las empresas nacionales en los mercados internacionales. Sin embargo, Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más destacada de América Latina, logró una excepción notable al registrar un avance del 3,2% en sus acciones. Este crecimiento resalta la resiliencia de la compañía en un entorno económico incierto.

Reflexiones Finales: Estabilidad a Medias en un Contexto Incierto

El comportamiento de los mercados, tanto internacionales como locales, refleja una mezcla de esperanza y cautela en la economía argentina. A pesar de las caídas en algunos índices de Wall Street y el retroceso de las acciones argentinas en el exterior, el desempeño positivo de los bonos soberanos y la caída del riesgo país indican una mejora en la percepción externa hacia la deuda argentina. No obstante, el contexto global sigue siendo incierto, y la economía local continúa enfrentando desafíos estructurales.

El próximo período será crucial para evaluar si la estabilización en las reservas y el riesgo país se mantiene, o si la volatilidad regresa a los mercados ante factores internos y externos.