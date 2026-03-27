ARCAT: el Domicilio Fiscal Electrónico será el único canal oficial de comunicación

La Agencia de Recaudación Catamarca dio un paso clave en su proceso de modernización al establecer el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) como el canal único, obligatorio y legalmente válido para todas las comunicaciones con los contribuyentes.

La decisión, adoptada por la Dirección Ejecutiva del organismo, implica una transformación profunda en la forma en que se gestionan las notificaciones fiscales, ya que unifica en un solo sistema digital todas las interacciones formales entre el Estado y los ciudadanos. A partir de esta medida, el DFE se convierte en el eje central de la comunicación tributaria, eliminando la dispersión de canales que existía previamente y consolidando un modelo más ordenado y eficiente.

Unificación de notificaciones

Uno de los aspectos más relevantes de la implementación del DFE es la centralización de todos los actos administrativos en una única vía digital.

Esto incluye notificaciones oficiales, requerimientos, intimaciones y actos administrativos emitidos por distintas áreas del organismo.

La unificación no solo simplifica el acceso a la información para los contribuyentes, sino que también fortalece la seguridad jurídica, al garantizar que todas las comunicaciones se realicen bajo un mismo estándar formal y con plena validez legal.

Desde la Agencia destacaron que este esquema evita confusiones, reduce la fragmentación de los mensajes y asegura que cada notificación llegue de manera clara y verificable a su destinatario.

Integración con Mi Catamarca

El nuevo sistema se encuentra integrado a la plataforma Mi Catamarca, lo que amplía significativamente las posibilidades de acceso para los usuarios.

A través de esta herramienta, los contribuyentes podrán:

Visualizar todas sus notificaciones en un solo lugar

Acceder desde la aplicación móvil o el sitio web

Consultar la información de forma permanente y actualizada

Esta integración permite acercar la gestión tributaria al ciudadano, facilitando el seguimiento de sus obligaciones y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

Validez legal del sistema digital

Uno de los pilares de esta transformación es el reconocimiento del DFE como un mecanismo con plena validez jurídica.

Según se informó, las notificaciones realizadas a través del Domicilio Fiscal Electrónico producen los mismos efectos legales que aquellas efectuadas en el domicilio fiscal físico constituido.

Este punto resulta clave para el funcionamiento del sistema, ya que garantiza que:

Las comunicaciones digitales tienen carácter oficial

Los actos administrativos mantienen su eficacia legal

Se brinda certeza jurídica tanto al Estado como a los contribuyentes

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley 5022, artículo 35, que reconoce el domicilio fiscal como medio de comunicación oficial, ahora adaptado al entorno digital.

Un sistema más ágil, moderno y accesible

La implementación del DFE responde a una estrategia más amplia de transformación digital impulsada por el organismo recaudador.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se destacan:

Agilizar los procesos administrativos

Reducir tiempos y costos operativos

Facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales

Mejorar la transparencia en la comunicación

Al centralizar las notificaciones y garantizar su disponibilidad en todo momento, el sistema busca simplificar la relación entre el Estado y los contribuyentes, haciendo más accesible la información relevante.