ARCAT intensificó los controles tributarios y clausuró comercios

La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) lleva adelante una serie de operativos de fiscalización en distintos puntos de la provincia y de la Capital, con el propósito de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y verificar que los establecimientos comerciales emitan correctamente los comprobantes correspondientes a las operaciones que realizan.

En el marco de estas acciones, el organismo informó que se concretaron diversas clausuras de comercios cuyos contribuyentes no cumplían con sus obligaciones tributarias. Los procedimientos forman parte de las tareas de control que la Agencia desarrolla para supervisar la actividad comercial y comprobar que los responsables de los establecimientos respeten las disposiciones vinculadas con sus obligaciones fiscales.

Los operativos comprenden diferentes sectores del territorio provincial y de la Capital, donde los agentes realizan verificaciones relacionadas con la documentación de las operaciones comerciales y la emisión de los comprobantes correspondientes a las ventas.

La intervención de ARCAT apunta a controlar que los comercios cumplan con las exigencias tributarias y que cada operación quede debidamente respaldada mediante la entrega de una factura o ticket al consumidor.

Transparencia comercial, equidad tributaria y competencia leal

Desde ARCAT señalaron que los procedimientos no tienen únicamente como finalidad detectar irregularidades, sino que también buscan fortalecer las condiciones de funcionamiento de la actividad comercial.

En ese sentido, la entidad explicó que "estas acciones buscan promover la transparencia comercial, la equidad tributaria y la competencia leal".

Estos tres conceptos forman parte de los objetivos que el organismo plantea para justificar la continuidad de los controles en los establecimientos comerciales.

La transparencia comercial está vinculada con la correcta documentación de las operaciones realizadas, mientras que la equidad tributaria apunta al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. A su vez, la competencia leal constituye otro de los aspectos que ARCAT busca promover mediante las tareas de fiscalización.

Desde esta perspectiva, los controles permiten verificar que los comercios cumplan con las obligaciones que les corresponden y que las operaciones de venta se encuentren respaldadas por los comprobantes correspondientes.

La obligación de entregar facturas o tickets por cada venta

Uno de los principales mensajes difundidos por el organismo estuvo dirigido a los contribuyentes y a los consumidores. ARCAT recordó a los responsables de los establecimientos comerciales la importancia de emitir una factura o ticket por cada venta.

La emisión del comprobante correspondiente permite dejar constancia de las operaciones realizadas y constituye una de las obligaciones que el organismo busca verificar durante sus procedimientos de fiscalización.

En ese marco, la Agencia también convocó a la ciudadanía a asumir un papel activo al momento de realizar sus compras, solicitando y exigiendo el comprobante correspondiente por cada operación. El organismo considera importante que los consumidores no se retiren de los comercios sin recibir la documentación que respalde la adquisición de los productos o servicios.

La recomendación alcanza a las compras realizadas en los diferentes establecimientos comerciales y apunta a reforzar el cumplimiento de las disposiciones tributarias mediante la participación de los propios consumidores.

Un canal para realizar denuncias anónimas

Como parte de las acciones de control, la Agencia de Recaudación Catamarca también recordó que se encuentra disponible un canal de comunicación para que la ciudadanía pueda realizar denuncias anónimas relacionadas con situaciones de incumplimiento.

El organismo difundió una dirección de correo electrónico destinada a recibir estas comunicaciones:

Correo electrónico: [email protected].

Modalidad: denuncias anónimas.

Organismo responsable: Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT).

La habilitación de este medio permite que los ciudadanos puedan comunicar situaciones que consideren relevantes para las tareas de fiscalización desarrolladas por la entidad.

La convocatoria se suma al pedido dirigido a los consumidores para que soliciten sus facturas o tickets cada vez que realizan una compra, reforzando la importancia de la participación ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones comerciales y tributarias.