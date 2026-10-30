El bono de $70.000 para jubilados perdió el 70% de su poder adquisitivo

El bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos atraviesa un prolongado período sin actualizaciones, una situación que provocó una marcada reducción de su capacidad de compra frente al avance de los precios. El Gobierno nacional ratificó su continuidad mediante el Decreto 1296/2026, aunque el monto del refuerzo permanece sin modificaciones desde su implementación inicial, en marzo de 2024.

De acuerdo con los datos oficiales relevados a finales de octubre de 2026, el beneficio acumula 32 meses consecutivos de congelamiento. Durante ese período, la inflación redujo considerablemente el valor real de los $70.000 que reciben los jubilados alcanzados por la asistencia.

La permanencia del monto nominal contrasta con la evolución de los precios al consumidor registrada en la República Argentina desde marzo de 2024 hasta el último dato estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese lapso, la suba acumulada superó el 159%, un incremento que impactó directamente sobre la capacidad adquisitiva del refuerzo previsional.

Los cálculos expuestos muestran que el bono perdió aproximadamente el 70% de su poder de compra original. En otras palabras, aunque el monto que figura como adicional continúa siendo de $70.000, su valor efectivo frente a los bienes y servicios disponibles se redujo de manera considerable.

Para recuperar el valor original debería alcanzar los $231.253

La magnitud de la pérdida se refleja en la diferencia entre el monto que actualmente se paga y el que sería necesario para conservar la misma capacidad adquisitiva que tenía el beneficio cuando comenzó a implementarse.

Según las estimaciones correspondientes a finales de octubre de 2026, los $70.000 originales deberían elevarse a $231.253 para recuperar exactamente el poder de compra que tenían en marzo de 2024.

La distancia entre ambos valores representa una brecha de $161.253 mensuales. Ese monto constituye la diferencia entre el refuerzo que se abona actualmente y el valor que debería tener para mantener su capacidad adquisitiva inicial.

Para un jubilado que percibe el haber mínimo y recibe el bono completo, la falta de actualización implica que deja de percibir mensualmente esos $161.253 en términos de equivalencia de poder de compra respecto del momento en que se puso en marcha la medida.

El bono perdió peso dentro del ingreso de la jubilación mínima

La licuación del refuerzo también puede observarse al analizar qué proporción representa dentro del ingreso total de los adultos mayores que cobran la jubilación mínima. En marzo de 2024, cuando comenzó a implementarse, el bono de $70.000 equivalía al 34,2% del ingreso total que percibía un jubilado de la mínima. En ese momento, su participación dentro del ingreso previsional tenía una incidencia considerablemente mayor que la que presenta actualmente.

La situación cambió con la evolución de los haberes y el mantenimiento del refuerzo en su monto original. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, el haber base quedó establecido en $444.158,46.

Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso bruto final pasó a ser de $514.158,45. Dentro de ese total, el refuerzo representa apenas el 13,6%, una proporción considerablemente inferior a la que tenía en marzo de 2024.

La comparación permite observar cómo el bono perdió participación en la composición del ingreso previsional. Mientras el haber base fue aumentando mediante el mecanismo de movilidad, el adicional permaneció fijo, lo que redujo progresivamente su peso relativo.

Los valores correspondientes a noviembre de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Haber previsional base: $444.158,46.

Bono extraordinario: $70.000.

Ingreso bruto final informado: $514.158,45.

Participación del bono en el ingreso total: 13,6%.

Participación que tenía en marzo de 2024: 34,2%.

La diferencia entre ambos porcentajes evidencia la pérdida de protagonismo del refuerzo dentro de los ingresos de los jubilados de menores haberes. Aunque continúa siendo un complemento, su incidencia se redujo frente al crecimiento del haber base y al aumento generalizado de los precios.

La diferencia entre la movilidad previsional y el bono congelado

El esquema actual presenta una diferencia entre la actualización de los haberes previsionales y el tratamiento aplicado al bono extraordinario. Mientras el haber base se modifica mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación, con dos meses de rezago, el refuerzo permanece fijado en $70.000.

Esta situación genera un desfasaje entre los dos componentes del ingreso. Por un lado, la movilidad previsional permite que el haber base acompañe, con el rezago establecido, la evolución de los precios. Por otro, el bono no incorpora ningún mecanismo de actualización que permita conservar su valor real.

El resultado es que la asistencia estatal pierde eficacia como herramienta de contención social. Al no acompañar ni la suba de los precios generales ni la evolución de los propios haberes de base, el adicional representa una proporción cada vez menor dentro del ingreso total de los adultos mayores.

El congelamiento durante 32 meses consecutivos también expone un desfasaje estructural en la pirámide previsional. La diferencia entre el mecanismo de movilidad aplicado a los haberes y la inmovilidad del refuerzo modifica la composición del ingreso de quienes se encuentran en los niveles más bajos de la escala.

De esta manera, el bono conserva su valor nominal, pero no la capacidad de asistencia que tenía cuando fue implementado. La actualización mensual del haber base no alcanza para compensar la pérdida acumulada del adicional, cuya función de complemento se ve reducida por el avance de la inflación.

Los ingresos más bajos y la presión de la Canasta Básica Total

Las consecuencias de este esquema se reflejan también en la relación entre los ingresos previsionales más bajos y el costo de vida. Según la información disponible, los haberes de la escala inferior continúan operando al límite o directamente por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC.

La CBT constituye la referencia utilizada en los datos presentados para observar la relación entre los ingresos y el costo de una canasta de bienes y servicios. En ese contexto, la pérdida de valor del bono adquiere especial relevancia para los jubilados y pensionados que dependen del haber mínimo y del refuerzo extraordinario para conformar sus ingresos mensuales.

Los reclamos presentados en el ámbito judicial y los informes del sector advierten sobre el deterioro que provoca el congelamiento del beneficio. En particular, señalan que la confiscatoriedad del bono congelado profundiza las dificultades económicas de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El mantenimiento de los $70.000 sin actualización, frente a una inflación acumulada superior al 159%, aparece así como uno de los factores que explican la reducción de la capacidad de compra del ingreso previsional más bajo.