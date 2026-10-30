Mercado Pago quedó a un paso de convertirse en banco: el BCRA confirmó que superó las revisiones técnicas

Mercado Pago dio un paso determinante en su objetivo de convertirse en una entidad bancaria en la Argentina. El expediente presentado por la compañía ya superó las revisiones técnicas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que el proceso ingresó en una etapa en la que resta completar los procedimientos administrativos correspondientes y, eventualmente, obtener la aprobación del directorio de la autoridad monetaria.

La confirmación fue realizada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo, quien explicó que desde el punto de vista de la supervisión no existen objeciones que impidan avanzar con la solicitud. La declaración constituye una señal favorable para la compañía fundada por Marcos Galperin, que meses atrás había anunciado su intención de obtener una licencia bancaria para operar en el mercado argentino.

Durante su participación en el Argentina Fintech Forum, organizado por la Cámara Argentina Fintech, Curutchet se refirió al estado del expediente y explicó cuáles son los pasos que todavía deben cumplirse antes de una eventual autorización definitiva.

"Hace poco aprobamos a Revolut, que está en proceso de administración y homologación. Desde el punto de vista de la Superintendencia, el expediente de Mercado Banco ya tiene allanadas las revisiones técnicas. Ahora queda el circuito formal final y, después, eventualmente, el directorio. No tenemos preocupaciones propias de supervisión, están allanadas y queda un tiempo formal, normal, por delante. Es interesante porque, al mismo tiempo que entendemos que el mundo induce a la consolidación, vemos una creciente cantidad de jugadores", afirmó el funcionario.

De esta manera, el organismo confirmó que la documentación de Mercado Pago atravesó satisfactoriamente la instancia técnica de evaluación. Sin embargo, todavía no existe una autorización definitiva para que la empresa comience a funcionar como banco, ya que debe completarse el circuito formal y posteriormente podría intervenir el directorio del BCRA.

Qué cambiaría para Mercado Pago con una licencia bancaria

El avance del expediente representa un movimiento relevante para el desarrollo del negocio financiero de Mercado Pago. Actualmente, la compañía opera en la Argentina como proveedor de servicios de pago (PSP), una figura regulada por el Banco Central, pero diferente de la licencia que permite desarrollar actividades como entidad bancaria.

La eventual autorización modificaría el marco regulatorio bajo el cual funciona la empresa y le permitiría ampliar su oferta de servicios financieros dentro de las condiciones correspondientes a los bancos.

Este cambio también tendría implicancias para la competencia dentro del sistema financiero local, debido a que Mercado Pago podría disputar de manera más directa distintos segmentos de actividad con las entidades bancarias tradicionales.

La iniciativa forma parte de una estrategia de expansión que la compañía ya buscó desarrollar en otros mercados de la región, particularmente en Brasil y México. La intención de obtener una licencia bancaria en la Argentina apunta a avanzar hacia un modelo de operación diferente del que actualmente tiene como proveedor de servicios de pago.

Aunque todavía resta la aprobación definitiva, la superación de las revisiones técnicas representa una de las instancias centrales del procedimiento. La confirmación de Curutchet despejó, al menos desde la perspectiva de la supervisión, las objeciones que podrían haber condicionado el avance del expediente.

El Banco Central busca equilibrar controles e innovación

Durante su intervención en el Argentina Fintech Forum, Curutchet también abordó los desafíos que representa el crecimiento de las empresas digitales para el sistema financiero y el organismo encargado de regularlas.

El funcionario explicó que la expansión del sector llevó al Banco Central a reforzar los mecanismos de supervisión, especialmente en cuestiones relacionadas con los riesgos operativos y la prevención del fraude. Según su planteo, los proveedores de servicios de pago no presentan, en términos generales, los mismos riesgos de insolvencia y contagio sistémico que caracterizan a una entidad bancaria. Sin embargo, el crecimiento de estas compañías y su participación cada vez más importante en el sistema de pagos hacen necesario establecer controles adecuados.

En ese escenario, Curutchet defendió la aplicación de criterios de proporcionalidad para evitar que las exigencias regulatorias terminen afectando el desarrollo de nuevos modelos de negocios y la incorporación de innovación tecnológica.

El superintendente advirtió sobre las consecuencias que podría tener una regulación excesivamente exigente para las empresas que operan en el ámbito digital.

"Si ponemos mucha exigencia, como de capital mínimo, probablemente ahoguemos la innovación y la creatividad", señaló.

La advertencia estuvo relacionada con la necesidad de que las normas contemplen las diferencias existentes entre los distintos participantes del mercado, teniendo en cuenta sus dimensiones, características y escalas de operación. En ese sentido, explicó que no todas las fintech necesitan convertirse en bancos. La obtención de una licencia bancaria implica costos y obligaciones específicas, por lo que cada compañía debe evaluar si ese esquema regulatorio resulta compatible con su modelo de negocio.

La postura del funcionario apunta a mantener un equilibrio entre la supervisión del sistema financiero y la posibilidad de que continúen desarrollándose nuevos actores y propuestas dentro del sector tecnológico.

La frontera entre las fintech y los bancos tradicionales

El avance de Mercado Pago se produce en un contexto en el que las diferencias entre las empresas financieras digitales y los bancos tradicionales comienzan a desdibujarse. Durante los primeros años de expansión de las fintech, ambos segmentos aparecían como sectores diferenciados y atravesaban una suerte de puja por el mercado de los servicios financieros. Sin embargo, la evolución de los modelos de negocio y la incorporación de licencias bancarias por parte de algunas compañías muestran una dinámica diferente.

Un ejemplo mencionado durante el encuentro fue el de Ualá. Al comienzo de la jornada también participó Pierpaolo Barbieri, fundador de la compañía, que nació como una billetera digital y actualmente opera en la Argentina con licencia bancaria.

La experiencia de Ualá permite observar cómo una empresa surgida dentro del universo de las finanzas digitales puede avanzar hacia una estructura de funcionamiento propia de una entidad bancaria.

En ese escenario, la posible incorporación de Mercado Pago al conjunto de compañías con licencia bancaria representa otro movimiento dentro de un proceso de transformación del mercado financiero.

La discusión ya no se limita a la competencia entre bancos y billeteras digitales, sino que también incluye la posibilidad de que los grandes jugadores tecnológicos desarrollen estructuras propias para operar el dinero bajo las regulaciones correspondientes.