ARCAT lanza el Pago Anual con descuentos de hasta el 20%

El escenario fiscal de este año comienza con una propuesta de ahorro directa para el ciudadano. La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) ha formalizado la apertura del Pago Anual 2026, una modalidad diseñada para aquellos contribuyentes que buscan previsibilidad y eficiencia en el manejo de sus obligaciones tributarias. Esta ventana de oportunidad, que se extiende hasta el 20 de marzo, permite saldar la totalidad del año para los impuestos Automotor e Inmobiliario, transformando el cumplimiento en un beneficio económico tangible.

El esquema de bonificaciones: Premiar la regularidad

La estructura de descuentos planteada por el organismo provincial no es uniforme, sino que está escalonada para incentivar diferentes comportamientos fiscales. El eje central es el reconocimiento al contribuyente cumplidor y el fomento de la digitalización administrativa.

Los beneficios se distribuyen bajo el siguiente esquema técnico:

Descuento del 15%: Es el beneficio base para el pago anual. Se otorga a quienes abonen antes del vencimiento del primer bimestre, mantengan su cuenta sin deudas de períodos fiscales anteriores y hayan cumplido con la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico .

Es el beneficio base para el pago anual. Se otorga a quienes abonen antes del vencimiento del primer bimestre, mantengan su cuenta sin deudas de períodos fiscales anteriores y hayan cumplido con la constitución del . Plus del 5% (Total 20%): Un incentivo adicional para quienes, además de los requisitos anteriores, se encuentren encuadrados en la Ley de Moratoria N° 5901 .

Un incentivo adicional para quienes, además de los requisitos anteriores, se encuentren encuadrados en la . Descuento del 10%: Aplicable para pagos realizados antes del 20 de marzo por sujetos sin deudas previas, independientemente de otros requisitos.

Aplicable para pagos realizados antes del 20 de marzo por sujetos sin deudas previas, independientemente de otros requisitos. Descuento del 7%: Se otorga por la adhesión al sistema de débito automático , ya sea mediante tarjeta de crédito, de débito o cuenta bancaria (CBU).

Se otorga por la adhesión al sistema de , ya sea mediante tarjeta de crédito, de débito o cuenta bancaria (CBU). Descuento del 5%: Una bonificación sobre cada anticipo bimestral para quienes realicen el pago en tiempo y forma, fuera de la modalidad anual.

Un pilar fundamental de esta campaña es la simplificación de los procesos a través de la tecnología. ARCAT informó que el trámite realizado de manera digital no solo agiliza los tiempos, sino que abre la puerta a beneficios exclusivos a través de su plataforma web. En este ecosistema digital, el ciudadano encuentra una herramienta clave para el cuidado de su economía: la financiación.

Gracias a la articulación con el Banco Nación, los contribuyentes pueden acceder al pago del monto anual en hasta 6 cuotas sin interés. Esta facilidad resulta estratégica, ya que permite al vecino aprovechar el descuento por pago adelantado sin necesidad de comprometer la totalidad de sus fondos en un solo pago, manteniendo el valor real de su dinero a lo largo del primer semestre.

Vencimientos y canales de gestión

Es vital que la comunidad tenga presente que el plazo de gracia para estas condiciones excepcionales finaliza el 20 de marzo. Esta fecha límite rige tanto para la opción de Pago Anual 2026 como para el vencimiento del primer anticipo de los impuestos inmobiliarios y de automotores.

Para facilitar la gestión, ARCAT ha optimizado su portal de autogestión. Los interesados pueden consultar su estado de deuda y efectuar los pagos correspondientes ingresando al sitio oficial: dgrentas.arcat.gob.ar. El sistema permite una navegación intuitiva para que cada usuario pueda verificar su situación fiscal particular y elegir la modalidad de pago que mejor se adapte a su necesidad.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de Catamarca y ARCAT refuerzan una política tributaria que no solo busca la sostenibilidad de las cuentas públicas, sino que pone el foco en la previsibilidad y el cumplimiento voluntario. Al ofrecer descuentos significativos y opciones de cuotas sin interés, el Estado provincial actúa como un facilitador, promoviendo una conducta fiscal responsable que, en última instancia, protege el patrimonio de los habitantes de la provincia.